Fundación Crisálida brindó charla sobre los derechos de pacientes con cáncer

La fundación Crisálida, dedicada a brindar apoyo a niños y adolescentes enfermos de cáncer, brindó este viernes una charla sobre los derechos de estos pacientes. En este marco, la presidenta de la fundación, Laura Petrucci, compartió más detalles con: "Tiene que haber un registro de las personas que están padeciendo cáncer, esta hace muchísimos años, se le llama ROA, Registro Oncohospitalario argentino. La encargada de denunciar ante el registro en Entre Ríos es la doctora Renata Dúo que está hoy en la charla presente".Petrucci también destacó la presencia de numerosos padres interesados en conocer sus derechos: "Vinieron un monto depadres a interiorizarse sobre los derechos que tienen a partir de esta ley que lamentablemente todavía no está vigente y no se están gozando de beneficios que ya a esta altura deberían ser brindados. Por ejemplo, al papá que se hace cargo del niño durante el tratamiento, ANSES debería pagarle el sueldo y no su empleador, tienen que brindarle alojamiento cuando viajan a Buenos Aires para continuar los tratamientos, el transporte tiene que ser gratis, el estado tiene que proveerle una vivienda digna a la persona en tratamiento".La claridad de las doctoras que brindaron la charla fue destacada por Petrucci: "Las doctoras que brindaron la charla tienen una capacidad para hacerte entender las cosas sin tecnicismos, con palabras que cualquier persona puede entender, y los papás están muy interesados en saber cuáles son sus derechos".