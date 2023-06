Campaña solidaria del ovillo de lana para las abuelas del Hospital Fidanza

La parroquia de Oro Verde tiene en marcha una iniciativa para brindar apoyo y compañía a las abuelas del Hospital Fidanza. Bajo el lema "Tejiendo Sonrisas", se lanzó hace varias semanas la primera campaña solidaria del año, enfocada en la recolección de ovillos de lana fina y semigruesa.



En diálogo con Elonce, Hernán Arismendi, pároco de Oro Verde y capellán del Fidanza, contó que la campaña tiene como objetivo “llegar con abrigo a las personas que lo necesitan y también como terapia para las abuelas que están internadas”.



“Es una campaña que se armó casi espontáneamente y en una charla con las abuelas comenzaron a pedirme si podía ayudarlas con ovillos de lana porque ellas tienen esta actividad que no solo es terapéutica sino también solidaria”, explicó el sacerdote y acotó que “en una reunión con la pastoral comenté el tema y surgió la idea de hacer una campaña, en principio iba a ser dentro de la comunidad, lo hicimos visible en las redes sociales de la parroquia, y no pensamos que iba a tener ese eco. Estamos acopiando lana, no importa el color o que sea usada”.



“Las abuelas están todo el tiempo haciendo tejidos, escuchando música o mirando televisión y con esta actividad terapéutica también se solidarizan con aquellos que tienen menos recursos, es un aporte que ellas pueden hacer y les hace muchísimo bien”, expresó.



Finalmente, Arismendi mencionó que reciben los ovillos “en la Parroquia de Oro Verde, en cualquier momento del día”. En un principio la campaña iba a ser hasta el 30 de junio, pero podría extenderse. Elonce.com