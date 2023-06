Programa Separá mejoró la clasificación de los residuos en Paraná

Economía Mayores beneficios para el turismo entrerriano con la nueva Ley de Alivio Fiscal

Además, continúan las capacitaciones de alumnos de secundaria en el marco del Concurso Separá.“La doble contenerización disminuye la basura que producimos y nos permite recuperar una mayor cantidad de material para las cooperativas de recicladores. Un punto de no retorno hacia el cuidado del ambiente en Paraná que logramos trabajando juntos: el Municipio, invirtiendo en la infraestructura necesaria, y los vecinos, separando diariamente los residuos en sus domicilios.”, sostuvo el intendente Adán Bahl.Una encuesta realizada por la Oficina de Opinión pública y Estadísticas de la Municipalidad de Paraná se propuso indagar acerca de los hábitos de la comunidad en torno a la separación de residuos en origen, al cumplirse un año de la implementación del Programa Separá.El relevamiento se efectuó entre un universo de 208 encuestados, la mayoría de ellos vecinos que residen en el microcentro y macrocentro de Paraná, donde se implementa la doble contenerización, quienes respondieron sobre diferentes tópicos relacionados con la separación domiciliaria en la capital entrerriana.Del informe también surge que creció el conocimiento de la ciudadanía sobre cómo deben clasificarse los residuos para favorecer el posterior reciclado de los mismos. Un 72% de los encuestados respondió que sabe clasificar, mientras que un 23% dijo saber algo y un 5% afirmó que desconoce el sistema. Esto equivale a un 12% más si se lo compara con el muestreo de abril, aunque vale mencionar que descendió el número de personas que dijo saber algo del proceso de clasificación.En la encuesta también se indagó si el gobierno municipal debería favorecer el reciclaje y la separación de residuos en los domicilios. En este tópico, el 90% contestó en forma afirmativa, un 6% dijo que no sabía y el 4% restante respondió en forma negativa.Siguiendo con esta valoración, se buscó indagar sobre las ventajas que tiene la separación para el ambiente. Casi el 60% de los encuestados admitió estar informado sobre esta cuestión, mientras que un 35% respondió estar algo informado sobre la temática y un 6% sostuvo que no estaba informado. Se trata de otra de las variables que evidenció un crecimiento luego de un año, en este caso del 16%, según demuestra el informe. Aunque como contrapartida descendió un 19% la cantidad de personas tiene información parcial acerca del tema.En cuanto al uso de los contenedores, un 54% respondió que si separa lleva posteriormente las bolsas a los contenedores verdes y azules destinados a los diferentes tipos de residuos. Asimismo, un 18% las arroja en cualquier contenedor, un 17% a veces las lleva al contenedor adecuado y un 11% desconoce cómo hacerlo.En relación con el material orgánico, un 28% admitió que recupera ese tipo de residuo, aunque un 65% no lo lleva a cabo. Mientras que un 7% dijo no saberlo.Entre los encuestados, un 60% afirmó que la motivación para separar es favorecer el medio ambiente y la higiene urbana, un 34% para colaborar con los recuperadores urbanos y 6% no contestó a la consigna. Finalmente, se determinó que entre las principales razones por los que no se clasifica en los hogares se encuentra la falta de interés (28%), seguido de la falta de información (17,4%) y la alejada ubicación de los contenedores (15,2%).Además, el estudio precisa que entre las principales dificultades que presenta la separación en origen figura, la falta de conciencia (24%), el desconocimiento sobre las ventajas que tiene para el ambiente (18,4%) y la falta de espacio en el domicilio donde dejar los cestos de basura (15,8%), entre otros.El concurso busca establecer vínculos que permitan colaborar con uno de los principales fines de la educación, formar ciudadanos críticos. El objetivo es fomentar prácticas sostenibles y reforzar valores a favor del ambiente en estudiantes secundarios, a través de un concurso de reciclaje.A un año del Programa SEPARÁ, que se creó en el marco del Plan Integral de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), la Municipalidad sigue trabajando en la educación ambiental junto a escuelas e instituciones, poniendo en eje la doble contenerización, el trabajo de los Recuperadores Urbanos y la recuperación de los elementos en las plantas recicladoras.Las etapas de capacitaciones consisten en profundizar conocimientos, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030. Los ejes de la capacitación son las etapas de la GIRSU y sus actores, separación de residuos, y el aprovechamiento del reciclaje. Este miércoles se desarrollaron las capacitaciones en las escuelas Neuquén, Empleados de Comercio y los Colegios Nacional y Don Bosco.El rector del Colegio Don Bosco, Exequiel Gómez, manifestó que “el interés llegó a través de los profesores que querían participar y nosotros, como entidad Salesiana, tenemos como criterio estos últimos años de promover la casa común, el ambiente en el que vivimos, así que coincide con la propuesta y aprovechamos este espacio”.La jornada de enseñanza continuará este jueves en las escuelas secundarias del Club Atlético Estudiantes (CAE), Galileo Galilei y Sarmiento. Mientras que el viernes será el turno para los establecimientos educativos Cesáreo Bernaldo de Quirós, desde las 8; High School, a las 10.35, y Malvinas Argentinas, a partir de las 16.