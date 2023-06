Se desarrolló una capacitación en cuidados de niñeces y adolescencias en Paraná

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), en articulación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAyCS-Uader), desarrollan un ciclo de formación continua denominadoLa primera de las jornadas de capacitación fue encabezada por el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,, y se realizó este jueves en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná.“En la medida en la que mejoramos las políticas destinadas a los chicos, eso requiere una mejor calificación del personal, operadores y acompañantes, y estas capacitaciones están destinadas a quienes trabajan cotidianamente en las tareas de cuidado y acompañamiento, tanto a chicos separados del medio familiar en residencias, como en tareas comunitarias”, comunicó ael secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner.En la oportunidad, se le consultó a Lerner por las estadísticas que dan cuenta que“Las cifras alarmantes están vinculadas a la pobreza infantil porque, en un país con inflación muy alta, los grupos familiares con niños a cargo debilitan su capacidad adquisitiva y eso lo padecen los chicos; lo queporque la población que está separada del medio familiar -chicos que han sido víctimas de abusos y/o maltratos y que están en un cuidado alternativo- es una población que no supera los 9.500 chicos alojados en instituciones o alojados en familias de acogimiento y unos 7.000, con una medida de ese tipo, están en una familia extensa”, expuso al respecto.Y a continuación, el secretario nacional de Niñez mencionó las medidas de que se llevan a cabo desde elpara atender a esta problemática. “Implementamos legajos digitales de intervenciones, capacitaciones ycon lo cual, cualquier joven que sale de una residencia, sale con un subsidio de un 80% del salario mínimo vital y móvil y tiene un referente adulto para acompañarlo en el proyecto de autonomía, además, las provincias generan casas de egreso para fortalecer esa situación”.“Avanzamos para que los chicos alojados en residencias perciban lay lanzamos elpor el cual, si Entre Ríos tiene que adoptar una medida de separación transitoria de un niño de un medio familiar, pero hay familia extensa, como una tía o un hermano mayor que podría asumir el cuidado, y que no tiene los recursos económicos, Copnaf envía la documentación y son incluidos en un subsidio para que ese chico no salga de su familia, aunque tenga que estar separados de sus progenitores”, fundamentó.“Son prácticas innovadoras que nos permiten brindar un trato más respetuoso de derechos, más amoroso y cuidadoso con chicos que ya vienen con una historia de mucho sufrimiento”, argumentó Lerner.Por su parte, el titular del Copnaf, Gabriel Leconte, sostuvo que el organismo provincial, a través del ciclo de capacitaciones, apunta al personal que tiene contacto directo con niños y adolescentes en residencias o en el ámbito comunitario. “El acuerdo con SENAF para financiamiento y la participación de UADER le da un volumen importante a la capacitación porque para muchos promotores de derechos este quizás sea su primer contacto o experiencia con la universidad y tendrán una certificación”, ponderó al remarcar que la instancia “es el punto más alto en cuanto a la capacitación del personal institucionalizado y permanente”.“Mejoramos la política pública, las condiciones de vida de los niños y adolescentes en residencias y profesionalizamos al personal, lo que, en definitiva, robustece el sistema de protección”, recalcó Leconte y anticipó que la instancia formativa que se desarrolló en Paraná, se replicará en Concordia., confirmó a