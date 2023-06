Equipos del Club Atlético Paracao (CAP); Paraná Rowing Club (PRC) Y Ateltico Echagüe Club (AEC) partieron esta mañana rumbo a Colón para disputar una nueva instancia de los Juegos Evita. En esta ocasión, se trataba de los equipos de Voley de las categorías Sub 15 y 16.Un jugador de Paracao, de 12 años contó que hace unos cinco años que practica vóley y estaba muy entusiasmado por participar de la instancia de los Juegos Evita. “Somos un equipo muy bueno y nos va a ir muy bien”, aseveró.Otro de los deportistas, Federico, detalló que “es una linda experiencia para compartir, jugar y competir con muchas expectativas”. Además, aseguró que “los juegos Evita tienen un nivel de organización muy grande que no se ve en otros países”.El joven destacó que en el Club Paracao, la disciplina de Vóley es muy importante y el año pasado salimos sextos a nivel del país.Por su parte, una jugadora de Echagüe ponderó la realización del torneo y destacó que “el hecho de no tener que pagar es muy bueno para que todos puedan participar”.Una de las jugadoras del Paraná Rowing Club, Fiama, destacó que “es una gran oportunidad”.