Capacitación Ganadera: participaron cerca de 800 productores y estudiantes

Las charlas

Entre las instituciones que impulsan dicha iniciativa se cuentan la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia y la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa (Fucofa).En relación al foro de Villa Elisa, el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, agradeció la participación de la Fundación que da impulso a la actividad, como también a la entidad anfitriona. “Estas cinco ediciones han sido muy fructíferas; desandamos un plan de capacitación que surge en torno al diagnóstico que tenemos desde los gobiernos provincial y nacional; como también de la mayoría de entidades de productores sobre cómo mejorar el índice de eficiencia que tiene cada uno de los rodeos, apuntando fuertemente a mejorar la oferta forrajera, a entender las cuestiones nutricionales y sanitarias”.Sumó que “se trata de un plan que cuenta con los mejores y más experimentados especialistas que, a nuestro modo de ver, exponen prácticas que no requieren de grandes inversiones sino más bien refrescar conceptos y técnicas”.Por su parte, el presidente de Fucofa, Jorge Ruiz, destacó: “Estamos participando de la organización de estas charlas y, como dijo el secretario, sabemos que este no es el mejor año para el sector como consecuencia de la seca, pero sin duda alguna esta situación se va terminar. Es por ello que creemos que con la ayuda de los profesionales podremos salir adelante y tener una ganadería mejor”. El dirigente destacó también la presencia de muchos jóvenes estudiantes de escuelas agrotécnicas: “Para mí es un gusto, ya que soy egresado de una, así que espero que puedan aprovechar estas jornadas”.El presidente de la Sociedad Rural de Colón, Daniel Kozak, expresó: “Para nosotros fue un orgullo que elijan a Colón como sede de esta convocatoria y, de hecho, cuando recibimos el llamado, lo primero que hicimos fue hablar no sólo con autoridades sino con las escuelas agrotécnicas, los socios de la Sociedad Rural, los productores de la región, y obviamente los medios, quienes nos ayudaron a convocar. Somos una entidad de 75 años de historia y seguimos honrando a quienes la fundaron y sus principios, y entre ellos está la capacitación y la participación de los estudiantes; por lo cual estamos sumamente agradecidos con los docentes por traerlos, ya que ellos son el futuro”.Por parte del Municipio de Villa Elisa, el secretario de Gobierno y Hacienda, Ariel Kriman, felicitó a los organizadores por la convocatoria y por apostar a las capacitaciones, como también a los asistentes “por sentir la necesidad de seguir aprendiendo y continuar mejorando su actividad productiva a pesar de la crisis que estamos atravesando a niveles climático y económico”.El estudiante de la escuela agrotécnica Hipólito Yrigoyen (de Hasenkamp), Nelson Beltrán, opinó que esta capacitación “sirve muchísimo”, ya que tanto él como varios compañeros practican la ganadería en el establecimiento educativo y en los establecimientos familiares que integran. “Muchas prácticas que aprendimos hoy las podremos llevar a cabo en las tareas diarias, y considero que nos va a ser muy útil lo aprendido. En mi caso, había mucho que no sabía sobre destete precoz, que podré compartir con mis compañeros como aporte para mejorar nuestras prácticas ganaderas”, sentenció el joven.Amavet complementó que, además de este plan de capacitación, trabajan con las cooperativas, asociaciones de productores y entidades en base a un plan de financiamiento ganadero gestionado con el Gobierno Nacional, producto del plan GanAr. Especificó que, a su vez, la provincia dispone de un fondo rotatorio, a trabajarse con las entidades y con las asociaciones y cooperativas, el cual apunta a implantación de pasturas, mejora genética y de las instalaciones; y a todas aquellas cuestiones que puedan llegar a mejorar la situación actual del productor ganadero.Germán Schoenfeld dio cuenta del avance del Programa Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano (PASE); una iniciativa destinada a poner en valor la tarea rural sostenible. El plan cuenta con el respaldo de las 30 organizaciones que integran la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias y prevé, incluso, un incentivo económico a los productores que se sumen voluntariamente a la propuesta.