El hospital Santa Rosa de Chajarí celebró sus 100 años de vida

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, participó en Chajarí del acto central por los festejos de los 100 años del hospital Santa Rosa. Allí, tras repasar el recorrido histórico de la institución y descubrir una placa alusiva al centenario del establecimiento, la funcionaria hizo entrega de una unidad de traslado cero kilómetro de mediana complejidad.



En la oportunidad la ministra de Salud, Sonia Velázquez, felicitó a la directora del hospital, Fernanda Lalosa, por el aniversario de la institución y le agradeció por tomar bajo su responsabilidad la conducción del establecimiento durante los últimos 15 años.



“Hoy la historia nos encuentra en un escenario complejo, difícil, con un sector de salud atravesado por determinantes multicausales que están incidiendo todo el tiempo en el proceso salud-enfermedad-cuidado. Ahí es donde se realiza una planificación de la atención como lo ha hecho esta institución; y donde también se desarrolla un plan estratégico frente a tanta incertidumbre como la que nos tocó transitar en la pandemia”, rememoró.



Velázquez indicó: "Como siempre nos señala nuestro gobernador, Gustavo Bordet, tenemos la obligación indelegable de seguir fortaleciendo la salud, y todo el tiempo estamos pensando en cómo continuar mejorando la capacidad de respuesta en las distintas regiones; es así que, en este aniversario, hemos traído una ambulancia para seguir fortaleciendo este hospital, que en plena pandemia se hizo cargo de la atención de la accidentología en la ciudad". A su vez, anunció que se está planificando una obra que comprenderá la construcción de dos nuevos quirófanos y la ampliación del establecimiento.



La funcionaria completó: “Venimos a redoblar nuestro compromiso para seguir apostando por un componente ético y social que tiene que ver con la humanización de las prácticas”.



Por su parte la directora del nosocomio, Fernanda Lalosa, agradeció el acompañamiento de todos los presentes y, al hacer referencia al aniversario, señaló: “Quienes formamos parte de esta institución sabemos que somos privilegiados de estar en un momento tan especial. Ver pasar este tiempo transcurrido es posible sólo desde el corazón y la memoria de las personas que han pasado por este hospital”.



Y agregó: “Me toca estar al frente de una institución en la que tuve la suerte de crecer e intenté, desde mi lugar, darlo todo con trabajo y esfuerzo para que no deje de progresar y siga siendo un espacio de confianza y de referencia para una sociedad que no deja de crecer, que me exige y me acompaña en la misma medida. Desde hoy tenemos el orgullo de presentarnos como una institución centenaria que está presente en el día a día de una sociedad que nos demanda y posiciona en un lugar de constante evolución y transformación”, completó.



Por otra parte, durante el acto las enfermeras Elda Silva y Miriam Galarza, compartieron sus experiencias en la institución a lo largo de los años, haciendo un repaso del recorrido y los avances del personal de enfermería a través del tiempo.



Cabe mencionar que de la actividad participaron el secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini; la diputada nacional Gabriela Lena; el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan; y otros intendentes de la región.



Entrega de equipamiento



Durante la visita, la ministra también hizo entrega de cuatro computadoras all in one, equipamiento informático destinado a modernizar la capacidad del establecimiento y a promover la implementación del sistema Salud Digital Entre Ríos (Sader).



Mes de festejos



Cabe recordar que, en el marco de la celebración del aniversario y bajo el lema En el año del Centenario, el hospital Santa Rosa de Chajarí ha promovido diferentes acciones (con actividades religiosas, deportivas y reconocimientos a actores sociales de la ciudad) desde inicios del mes de junio.



Las actividades continuarán el sábado 17, en el que se compartirá una tarde de juegos, actividades y chocolatada en el salón comunitario del barrio Tacuabé (junto al regimiento de Caballería Tanque 7), desde la hora 14. En tanto que, el sábado 24, el salón del Club Santa Rosa de Chajarí será el punto de encuentro donde el personal activo y pasivo de la institución compartirá la "Cena del Centenario", desde las 21.