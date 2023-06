Regularizaron a trabajadores de comedores del departamento Concordia

La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el senador Armando Gay; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; el diputado provincial Néstor Loggio; el director de Comedores, Matías Pérez, y la coordinadora del Ministerio en el departamento, Marcela Sbresso, entre otras autoridades, participaron de la actividad, realizada este miércoles, en el centro cívico. En ese marco, compartieron la jornada con representantes gremiales, directivos de establecimiento educativos, cocineras y cocineros de la localidad, Colonia Ayuí, Estancia Grande, Los Charrúas, Estación Yeruá, Colonia Rocca, El Redomón, La Criolla, y Pedernal.



Durante el encuentro, la ministra subrayó: "Este es un momento de celebración y de agradecimiento a las y los trabajadores de comedores escolares por todo el esfuerzo que realizaron durante la pandemia, porque estos espacios fueron el soporte para seguir acompañando a las familias y a nuestros gurises y gurisas con una alimentación saludable. Lograr el pase a planta y la estabilidad es un derecho adquirido y es posible por la decisión política del gobernador Gustavo Bordet y el trabajo mancomunado con los gremios para pensar soluciones y planificar conjuntamente con el Estado".



Por su parte, el senador Gay dirigiéndose a cocineras y cocineros afirmó: "Tener la estabilidad laboral es fundamental porque significa el acceso al trabajo. Es valorar lo que hacen, y la vocación de servicio. Esto, además, no solo significa normalizar situaciones sino también trabajar desde una gestión de gobierno, que tiene una clara premisa para que sus salarios no pierdan con la inflación".



A su vez, Giano expresó: "La labor de quienes se desempeñan en comedores escolares permite que los niños y niñas tengan la posibilidad de aprender mejor. Tenemos un gobierno provincial que no solo garantiza y reconoce, sino que además defiende a los trabajadores y trabajadoras. Para quienes formamos parte de un espacio político, los trabajadores y sindicatos que los representan son un pilar fundamental en el día a día, por eso además es de destacar y valorar el trabajo realizado desde el Ministerio de Desarrollo Social".



Loggio, a su turno, manifestó: "Este es uno de los momentos más felices que como legislador puedo apreciar, porque es el reconocimiento al trabajo y al compromiso de quienes desempeñan sus tareas laborales a lo largo de los años. Además, esto es fruto del trabajo permanente de los sindicatos que están permanentemente gestionando, reclamando y ampliando los derechos de los trabajadores. Para esto es fundamental tener un gobierno que escucha y está atento al pedido de su comunidad y aporte a la justicia social".



De la misma manera, Matías Pérez apuntó: "Para el equipo de la Dirección de Comedor esto es un orgullo, y celebramos la apertura al diálogo que ha tenido esta gestión a nivel provincial para que, junto con los gremios, hayamos podido entablar un diálogo y llegar a un consenso para garantizar derechos a cocineras y cocineros. Agradecemos a las y los trabajadores que han demostrado siempre estar a la altura de las circunstancias".



Asimismo, Marcela Sbresso destacó: "Hoy se otorga el derecho y el reconocimiento a quienes día a día están en los comedores escolares. Tenemos un gobierno que garantiza y defiende a cada trabajador y trabajadora de Entre Ríos. Por este motivo para nosotros, es un día de celebración".



Presencias



El director departamental de Escuelas de Concordia, Fabián Vallejos; los presidentes de las comunas de Yuquerí, Daniel Viollaz, y de El Redomón, Roberto Benay; el subsecretario del Interior de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos, Facundo Ruiz Díaz; el integrante de la comisión directiva provincial de UPCN, René Rebord; el secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Concordia, Pedro Pérez; el secretario Gremial de ATE, Fernando Cabrera, y concejales de la ciudad también participaron de la jornada.



Avanzar en la accesibilidad de derechos



Cocineras y cocineros de los departamentos La Paz, Victoria y Paraná también regularizaron su situación en el marco del compromiso del gobierno provincial con los gremios estatales. Autoridades municipales, legislativas, de Educación y de la Dirección de Comedores dependiente del Ministerio de Desarrollo Social participaron en los actos de entrega del pase a planta y reconocimiento de estabilidad a 44 agentes de cocina del departamento La Paz, 55 del departamento Victoria y 54 del departamento Paraná Campaña.