Entregaron dispositivos accesibles de TDA a personas con discapacidad

Entregaron dispositivos de Televisión Digital Abierta (TDA) accesibles, destinados a personas con discapacidad que residen en las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay, Victoria, Concordia y Gualeguaychú, registróAl respecto, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, recalcó “el trabajo articulado de dos áreas del Estado, como lo son la secretaría provincial de Modernización e IPRODI que posibilitaron la entrega de antenas que hacen accesible la Televisión Digital en los lugares donde tenemos señal”. “Somos la única provincia que gestionó la adquisición de los dispositivos accesibles y se hizo un trabajo mancomunado con IPRODI respecto de las personas con el CUD en las cinco localidades”, informó.Y destacó la decisión política del gobernador Bordet para “achicar las brechas de desigualdad y generar el acceso a derechos después de trabajar junto a los gobiernos locales porque es fundamental el trabajo de las áreas municipales de Discapacidad para acercar tecnología e información”.Por su parte, la titular del IPRODI, Inés Artusi, ponderó que el dispositivo accesible de TDA “es una herramienta más en la red de trabajo entre el gobierno provincial, municipal, las áreas municipales de Discapacidad, las instituciones y las personas con discapacidad y sus familias”.En la oportunidad, también se entregan tablets a áreas municipales de Discapacidad que trabajan en talleres de inclusión y formación laboral.La secretaria provincial de Modernización, Lucrecia Escandón, en tanto, ponderó “el trabajo para garantizar el derecho humano de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación”.“Los dispositivos accesibles de TDA que entrega ARSAT brindan la oportunidad de acceder a los 16 canales de aire a personas con discapacidad de las cinco localidades que hoy tienen antenas terrestres de Televisión Digital Abierta; y el poder acceder a este contenido es fundamental porque las tecnológicas abren las puertas a la información, la recreación, la educación y la cultura”, valoró. Y comentó que uno de los jóvenes que recibió el dispositivo iba a poder el partido de fútbol de la Selección Argentina. “Se trata de generar oportunidades e igualdad de oportunidades”, sentenció.Fue Marcos, un adolescente de17 años, quien contó aque ahora podrá ver los partidos de fútbol que hace años que no mira porque no cuenta con el servicio de videocable en su casa.Los dispositivos de Televisión Digital Abierta accesibles, son fabricados por Arsat y cuentan con diversas funciones de accesibilidad para personas con discapacidades auditivas, visuales y motrices.Estos equipos receptores sirven para sintonizar las 16 señales de la Televisión Digital Abierta de forma gratuita, incorporando la posibilidad de utilizar funciones de accesibilidad para garantizar el acceso a todos los contenidos audiovisuales. Los decodificadores tienen funciones como incorporar el subtitulado oculto, la Lengua de Señas Argentina y audio-descripción. Además, cuentan con herramientas como un amplificador de sonido, un control remoto con sonido interactivo, con comando por voz y adaptado para personas con movilidad motriz reducida.La Televisión Digital Abierta es una política pública nacional de inclusión que garantiza el acceso universal a la televisión de aire de modo gratuito con una nueva tecnología al alcance de toda la población. En Argentina, para ponerla en ejecución se creó en 2009 el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), mediante el Decreto 1148/09.En la provincia, las estaciones de TDA que están en pleno funcionamiento se encuentran en Paraná (de la cual Crespo recibe señal), Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Victoria, y cubren áreas de entre 40 y 60 kilómetros de radio. A su vez, se han instalado más de 4000 receptores de TV Digital satelital en alrededor de 15 localidades y en aproximadamente 1000 escuelas entrerrianas.Cada hogar puede acceder de forma gratuita al servicio sin realizar trámites ante un organismo, persona o comercio. Cuando se menciona la sigla TDA, se hace referencia unívoca al servicio gratuito, el cual no debe confundirse con otros servicios de televisión digital terrestre por suscripción que operan en el país con otra tecnología y a través de abonos.Respecto de las antenas en los hogares, los televisores fabricados durante y posterior al 2014, cuentan con el decodificador incorporado. Esto puede apreciarse si en la parte posterior del artefacto existe otro conector (similar al de la TV por cable). Si tiene dos conectores (uno para cable y otro para antena), se puede conectar la TDA tan solo incorporando una simple antena (que también puede fabricarse de forma casera) y programando el televisor para sincronizar las señales que ofrece el servicio.Aquellos televisores que fueron fabricados anterior al 2014, inclusive aquellos televisores a tubo, deberán adquirir por única vez un decodificador con su antena en una casa de electrodomésticos, electrónica o por las plataformas de compra online que suelen ofrecerlos.Los canales que pueden verse hoy a través del SATVD-T son parte de la etapa experimental del proceso de transición de la televisión analógica a la digital en todo el país. No obstante, cabe aclarar que todos los canales de aire del país han sido convocados a subir su señal a la TDA, y se prevé que este proceso se concrete.El gobierno nacional, a través de la empresa estatal ARSAT, transmite en forma gratuita 17 señales. Para esto ARSAT utiliza alrededor de 100 estaciones digitales terrestres y el satélite geoestacionario ARSAT 1 (a la transmisión satelital se suman algunas otras señales provinciales). El organismo a cargo de esta política es el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.Los canales son 22.1 – Encuentro, 22.2 – Pakapaka, 22.3 – Aunar, 22.4 - Cine.ar, 22.5 – TEC tv, 23.1 - TV Pública (HD), 23.2 – Construir TV, 24.1 – DeporTV (HD), 24.2 – Canal 26, 24.3 – France 24, 24.4 – Crónica TV, 24.5 – Canal IP, 25.1 – CN23 , 25.2 – C5N, 25.3 – La Nación +, 25.4 – Telesur y 25.5 - RT.