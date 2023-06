El Centro de Peluqueros y Peinadores de Paraná retomó las capacitaciones

Con una master class en color, el Centro de Peluqueros y Peinadores de Paraná comenzó a retomar las capacitaciones que habían quedado de lado producto de la pandemia.En diálogo conel reconocido y prestigioso peluquero Juan Pac, contó que “se trata de las capacitaciones que damos continuamente y participa también el alumnado que viene a perfeccionarse y ver cosas nuevas”.“Con la pandemia se había quedado todo y empezamos a realizar los eventos nuevamente”, indicó.Sobre la actividad de este lunes que se realizó en el Salón Coliseo, Pac mencionó que “en este caso se contó con la presencia de Fabiana Chiesa que es experta en colorimetría, especialmente en todas las tendencias de ahora como balayage y mechitas. Es una master class, una introducción, no es colorimetría total, eso se hace en un cursado de tres meses”, aclaró.En este sentido, dio cuenta que “lo importante es que esta nueva generación de peluqueros vea las tendencias que vienen y cómo se trabajan”.“En Entre Ríos hay más de 3.000 peluqueros y bienvenido sea, es una camada nueva que ha surgido con la barbería donde se hacen cortes masculinos y perfilados. Pero los aconsejamos a los chicos que no se queden sólo en eso porque es una tendencia que volvió hace unos años y también se va y hay que perfeccionarse bien y trabajar. Ahora sólo trabajan con máquinas, no usan tijeras ni navajas y el problema, se tienen que adaptar a la moda e ir aprendiendo, capacitándose”, finalizó.