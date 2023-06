Jornada sobre Inteligencia Artificial y Periodismo en la FCEDU: nuevos desafíos

Con motivo del Día de las y los Periodistas, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación una extensa jornada de actualización titulada "Inteligencia artificial: nuevos desafíos del periodismo a 40 años de democracia". El evento, que tuvo lugar en el Auditorio Rodolfo Walsh de la FCEDU, ubicado en Buenos Aires 389, contó con la participación de estudiantes de la casa de estudios.La jornada reunió a reconocidos especialistas y periodistas que han trabajado en el ámbito de la inteligencia artificial. Entre ellos se encontraban Sebastián Novomisky, director de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, doctor en Comunicación, docente e investigador en Comunicación, Tecnologías y Educación; Belén Degrossi, periodista de los medios santafesinos Periódicas y Pausa, y locutora en Radio Nacional Santa Fe; y Nico Russo, jefe de Producto Digital de Canal 9 de Buenos Aires y productor audiovisual.Durante la jornada, Aixa Boeykens, decana de la facultad, compartió su entusiasmo y comentó a: "Estamos celebrando porque está bueno tener un momento para encontrarnos y celebrar este día. A su vez, tratamos de encontrarnos para conocer, reflexionar y actualizarnos sobre los desafíos que implica la introducción a la inteligencia artificial. En esta ocasión, como lo hacemos cada año, nos encontramos desde la Facultad de Ciencias de la Educación, Radio Nacional LT14 y también con el área de comunicación de la Provincia de Entre Ríos porque siempre nos parece interesante articular, converger y potenciar algunas temáticas que nos interesan a todos".Boeykens también destacó la importancia de reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial puede fortalecer nuestro sistema democrático: "Cuando pensamos en los desafíos que nos invita a repensar la inteligencia artificial, lo hacemos en el marco de la democracia, porque nos parece que las tecnologías no son neutras ni indistintas. Es importante saber aprovecharlas y utilizarlas para fortalecer nuestro sistema democrático y evitar que se utilicen para difundir noticias falsas o fortalecer determinados sesgos o identidades de género, invisibilizando a otras".Por su parte, Belén Degrossi compartió su experiencia como periodista en el sitio Periódicas de la ciudad de Santa Fe y planteó las preocupaciones que surgen desde ese espacio: "La preocupación de los periodistas es quedarse sin trabajo. Hasta ahora, se ha utilizado la tecnología desde una mirada mercantilista. A mí me parece que a esto hay que contraponerle una profunda conciencia de clases. Nos tenemos que replantear como trabajadores si vamos a usar la tecnología como una herramienta o permitiremos que se nos siga avasallando en una profesión que está muy vapuleada económicamente, comunicacionalmente y hasta desde el punto de vista creativo".Silvina, desde la radio, reflexionó sobre los 40 años de democracia y cómo la tecnología ha ido transformando el trabajo periodístico: "Pensaba en nuestra generación, que estudió con máquinas de escribir, y cómo el tiempo y la tecnología han ido cambiando nuestra labor. La actualización es necesaria día a día, no solo en términos tecnológicos, sino también en temas como género, salud mental y discapacidad. Todos estos aspectos son analizados previamente a esta capacitación. Creo que todos estamos reflexionando sobre la mejor forma de trabajar con la inteligencia artificial", concluyó.