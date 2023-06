Instituciones recibieron aportes para la compra de equipamiento o indumentaria

Foto 1/2 Foto 2/2

La provincia hizo entrega de tres aportes: uno al Centro de Integración Padres por Hijos, de Nogoyá, y otro al Centro de Jubilados Nacionales, de Caseros, para la compra de equipamiento. En tanto, la Asociación de Maxibasquetbol del Oeste, de Paraná, recibió fondos para adquirir indumentaria.



En distintos actos realizados este lunes en el Salón de las Mujeres Entrerrianas de la Casa de Gobierno y encabezados por la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, junto a la directora de Subsidios, Agustina Camino, y al secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari,

se entregaron los tres aportes.



En primer lugar, se otorgó la suma de 1.239.000 pesos al Centro de Integración Padres por Hijos, de la ciudad de Nogoyá, para ser destinado a la compra de equipamiento para los talleres laborales, de manualidades, panadería y computación, que tiene a su cargo esa institución. Allí estuvieron presentes la senadora provincial Flavia Maidana y la titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Inés Artussi.



Por su parte, el presidente de Padres por Hijos, Alberto Nelli, expresó su agradecimiento por la ayuda a esa organización no gubernamental que desde 2006 organiza talleres para personas con discapacidad en la ciudad de Nogoyá. "Actualmente concurren alrededor de 60 alumnos", precisó, al tiempo que indicó que el aporte recibido será destinado a la compra de equipamiento. "Queremos que los chicos el día de mañana puedan ser autónomos", subrayó.



En tanto, la senadora Maidana también expresó su agradecimiento por la ayuda gubernamental, al tiempo que destacó el trabajo de Nelli. "Se trata de un sueño hecho realidad. El objetivo era darle continuidad a la formación de estos niños o niñas discapacitados y también brindarles una contención al término de la escuela y así se ha hecho. Brindan talleres donde se hacen productos de muy buena calidad y con un plus de mucho amor", resaltó.



A su turno, Inés Artussi subrayó que "el trabajo con las instituciones es una política de Estado y lo hacemos intensamente. En estos últimos años la red ha crecido y se ha fortalecido porque no sólo promovemos la apertura de instituciones, sino que a las organizaciones como ésta, con trayectoria, con un trabajo en territorio maravilloso, la fortalecemos con este tipo de medidas y con otras. Desde el Iprodi hacemos las categorizaciones que es darles las herramientas para que las instituciones tengan sustentabilidad y estamos trabajando intensamente para eso".



Finalmente, indicó que se apunta a "nuevos servicios dentro de las instituciones. Que lleguemos con estimulación temprana cuando el niño nace con discapacidad hasta un hogar cuando ya es un adulto mayor. No dejamos ningún aspecto de la vida de las personas con discapacidad y siempre con una mirada transversal, respetando sus deseos, sus ganas".



Aportes a un centro de jubilados



Luego tuvo lugar, también en el Salón de las Mujeres Entrerrianas, la entrega de un aporte de 887.000 pesos al Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales, de Caseros, para la compra de equipo odontológico.



Al respecto, la secretaria del Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de Entre Ríos, en Caseros, Alicia Curcho, dijo que “es un monto importante que se destinará a la compra de un sillón odontológico completo para reemplazar el que tenemos que ya está deteriorado. Con esta ayuda podemos brindar el servicio a más o menos 650 afiliados que tenemos en el Centro de nuestra pequeña localidad”.



Detalló luego que el centro de jubilados cuenta con médicos de cabecera de PAMI, psicólogos, fonoaudióloga y nutricionista, y organiza actividades recreativas y realiza préstamos de sillones, camas ortopédicas, colchones, andadores, bastones, entre otras prestaciones.



Por último, definió como "muy importante la colaboración del Estado" y recordó que en otras oportunidades también recibieron ayuda para la colocación de aires acondicionados y el amueblamiento de oficinas para los médicos, entre otros aportes.



Ayuda al deporte



En el tercer acto se entregó un aporte de 650.000 pesos a la Asociación de Maxibasquetbol del Oeste, de Paraná, para la compra de 100 sudaderas sublimadas.



Al respecto, la presidenta de la Asociación, Norma Romero, comentó que el beneficio será para comprar indumentaria a las jugadoras que participarán del campeonato Argentino.



"Este año la Federación de Maxibasquet cumple los 20 años y la Asociación de Maxibasquet Femenino de Paraná es fundadora de esa entidad. Como va a ser un Argentino muy especial para nosotros queremos hacerle un regalo a las jugadoras que van a participar, para lo cual necesitábamos una ayuda".



En ese sentido, señaló que "me dieron respuesta favorable y vamos a comprarle indumentaria a las chicas para que puedan ir al Argentino. Somos un grupo de mujeres que venimos trabajando siempre autogestionando todo, cada una paga sus gastos, así que para nosotros es muy bueno recibir un aporte de este tipo porque es una caricia para las jugadoras”.