Día del Medioambiente: alumnos mostraron productos sustentables en feria escolar

Sociedad Día mundial del Medio Ambiente y el foco en la eliminación del uso de plásticos

Los productos sustentables

En el marco del Día del Medioambiente, alumnos de la escuela secundaria Nº26 “Olegario Víctor Andrade” de Paraná expusieron los productos sustentables que desarrollaron en clase. En la oportunidad,rescató el caso de algunas de las elaboraciones que mostraron en la feria escolar.la vicedirectora, Paula Novelli. “Este es el puntapié para que los chicos cuiden nuestro suelo”, ponderó y anticipó que la muestra se repetirá el miércoles y luego habrá una jornada de ventas.“Los alumnos hicieron un trabajo increíble. En la materia tratamos la economía circular, la economía verde y este concepto de sustentabilidad vinculado a `qué hacemos hoy día para que nuestras acciones no perjudiquen a las generaciones futuras´. El objetivo fue buscar las herramientas, desde el punto de vista contable, para crear un producto que sea sustentable e hicieron desde el logo y el packaging hasta desarrollar el concepto de responsabilidad social empresarial, que puedan facturar y hacer análisis de presupuesto”, especificó la profesora de Economía, Luciana Macarrón.Además, cada producto contaba con un código QR. “Debido a que se trató de utilizar la menor cantidad de papel posible, les enseñé a hacer un código QR para dirigir a Instagram donde colgaron fotos y videos del producto”, contó la docente.En la oportunidad,rescató el caso de algunos de los productos sustentables que los alumnos mostraron en la feria escolar.Un grupo contó cómo hicieron bolsas ecológicas teñidas con tintes naturales, como palta, nuez y flores. “Es un producto sustentable porque es para no usar más bolsas de plástico, que contaminan mucho”, indicó una de las alumnas.Otras mostraron velas hechas con cera de soja en recipientes reciclados. “Cualquier persona puede hacerlas en su casa porque no demanda nada de tiempo”, invitaron y mencionaron que las suyas eran con cáscaras de limón, pétalos de rosas, incienso y vainilla.Otro grupo expuso un novedoso shampoo sólido cuya marca nombraron Neurial. “Está hecho con arcilla y tensoactivos. Es un producto que estaría bueno para poner de moda porque no tiene tantos químicos como un shampoo tradicional, dura más y también tiene beneficios para el cabello porque lo deja más suave, ayuda con el crecimiento y tampoco necesitarías acondicionador. Además, al no ir envasado en plástico, el packaging es más natural”, detallaron los elaboradores.Una lapicera de cartón, apoya celulares y una lámpara construidos en madera también fueron parte de la muestra. “Son productos muy fáciles de hacer y muy prácticos”, destacó uno de los alumnos.Otros mostraron bombillas y cucharas hechas de caña.