Hospital de San José de Feliciano tiene nuevas autoridades

Entrega de computadoras

En el patio del hospital Francisco Ramírez de San José de Feliciano, se desarrolló el acto de puesta en funciones de la nueva directora. Se trata de la licenciada en Obstetricia Marisa Daniela Arceguet, que reemplaza a Marina Iruretagoyena.El secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini, hizo entrega de la resolución Nº 2189 que encomienda funciones como responsable de la institución. Al tomar la palabra, el funcionario transmitió el agradecimiento de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, a la directora saliente y las felicitaciones a la nueva gestión.En este marco, Zanuttini sostuvo: “Siempre se abren desafíos. Se trata de revisar los distintos procesos complejos que se dan en el hospital, en tiempos difíciles que hacen mucho más laborioso el trabajo de la gente que está al frente de las instituciones. La tarea de Daniela en los próximos meses, acompañando al sistema de salud, es una tarea ardua como la que le tocó desarrollar a Marina”.Además, agregó: “El desafío que nos queda en estos tiempos es la convocatoria. Estamos atravesando un momento crítico que vamos a superar buscando la cooperación, instancias de articulación y espacios de encuentro necesarios. La democratización del sector implica abrir espacios donde los que trabajan en la institución puedan tener periódicamente un momento para repensar los procesos”.Por su parte, la nueva directora agradeció a las autoridades presentes y mencionó: “Hace casi 27 años llegábamos a Feliciano con la valija persiguiendo un sueño. Estuvimos un año ad honorem, comimos en el hospital, dormimos en las camas, y hoy me toca estar al frente en la dirección. En mí van a encontrar una persona que va a estar presente, que los va a acompañar y voy a dar lo mejor de mí”.Por su parte la directora saliente, Marina Iruretagoyena, realizó un repaso sobre su gestión y señaló: “Cuando asumí, una de las dificultades con las que me encontré fue conseguir médicos de Guardia que vinieran en forma continua y a largo plazo. Durante la pandemia, todos trabajamos codo a codo, de manera interinstitucional a través del COES local”.A su vez, destacó el equipamiento recibido todo este tiempo, como una reveladora, un monitor multiparamétrico para el área respiratoria de Covid, un cardiodesfibrilador que se utilizó para la Guardia central, un mamógrafo, un electrocardiógrafo, un ecógrafo con eco Doppler de alta generación, además de una ambulancia de mediana complejidad.Por último, agradeció a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, por la oportunidad de estar al frente de la institución. “Fue una experiencia muy enriquecedora en mi formación” cerró.Cabe mencionar que del acto participó el intendente, Damián Arévalo; la coordinadora de Fortalecimiento Organizacional y de Gestión de la Dirección General de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Zoe Mohr; la directora del hospital Santa Rosa de Chajarí, Fernanda Lalosa; la administradora del hospital Francisco Ramírez, Nadia Núñez; el secretario técnico Esteban Español; y el coordinador de Recursos Humanos, Fabián Zampedri.Por otro lado, en el marco del proyecto Salud Digital, durante la jornada también se hizo entrega de equipamiento informático al hospital. En esta oportunidad llegaron cuatro computadoras all in one, que serán utilizadas en consultorios del establecimiento.Trayectoria de la nueva directoraMarisa Daniela Arceguet es oriunda de Basavilbaso. Es licenciada en Obstetricia con especialidad en Salud Social y Comunitaria, graduada en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).Cuenta con 26 años de trayectoria trabajando en el hospital Francisco Ramírez, realizando atención en consultorio obstétrico. Además, durante 11 años fue subsecretaria de Salud y Ambiente de la municipalidad de San José de Feliciano, desempeñando funciones a cargo del Centro Integrador Comunitario (CIC).