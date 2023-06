New Beats brilló con su música en el show a beneficio de la fundación Mitre

La banda rosarina New Beats Electro Sinfónico se presentó en el Teatro 3 de febrero en un evento benéfico organizado por Rowin Solidario y la fundación Mitre. El objetivo de este evento era recaudar fondos para finalizar la construcción del consultorio móvil de la fundación, la cual brinda asistencia a 10 merenderos, ofreciendo apoyo escolar, atención médica y odontológica a los niños.



Antes de su actuación, los integrantes de New Beats brindaron detalles sobre su participación en este evento solidario. Leo Gonzales, expresó a Elonce: "Estamos compartiendo esta velada junto a New Beats de Rosario, la camerata de Paraná y el coro Paraná Beats".



Leo, director de New Beats, explicó: "Nuestro repertorio consiste en versiones sinfónicas de canciones de los Beatles, interpretadas con orquesta y el coro especialmente conformado para este evento".



Alejandro, uno de los organizadores, resaltó la importancia de continuar con este tipo de eventos: "Es fundamental que podamos seguir adelante con esto. Nos gusta mucho venir a Paraná porque la gente siempre responde de manera positiva, y el trabajo realizado por la fundación es admirable. Nos sumamos a esta movida solidaria", concluyó.