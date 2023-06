Jardineritos festejaron su día con juegos y sorpresas en Escuela Hogar de Paraná

Los niños que asisten a la Unidad Educativa Nº8 "Enrique Berduc" de la Escuela Hogar de Paraná festejaron el Día de los jardines de infantes y de la Maestra Jardinera con música, juegos y sorpresas, este jueves en el patio del complejo educativo.“Para mí es muy satisfactorio todo lo que hago por los chicos”, contó una docente de nivel inicial en la sala de 5 años. Ramona Difato, de Viale, dio cuenta de los cambios sociales con el paso del tiempo: “Las familias son ensambladas, cada chico trae su historia y nosotros tenemos que cumplir la función que corresponde, pero el cariño que los niños te demuestran día a día es lo único que no cambia”, destacó. La educadora –que se desempeña desde 2013 en el jardín- bregó para “que los chicos sean felices y que los papás sean más responsables al traerlos todos los días”.El Día de los jardines de infantes y de la Maestra Jardinera se celebra cada 28 de mayo en memoria de Rosario Vera Peñaloza, quien falleciera un 28 de mayo de 1950. La educadora y pedagoga nacida en La Rioja fundó el primer jardín de infantes argentino, instituciones que hasta el día de hoy forman parte del primer nivel del sistema educativo.“Me encantan los chicos, enseñarles y nos divertimos mucho porque ellos son muy cariñosos. Los niños son nuestro futuro, los que llevarán el país adelante y a ellos les deseo lo mejor”, fueron las palabras de otra de las seños de la salita de 4.“A los niños les deseamos lo mejor y que recuerden el jardincito”, indicó otra.Priscila, la seño de la sala de bebés, contó su tarea “es un desafío porque todo el tiempo se cambian las actividades y los juegos ya que la atención de ellos es muy corta”. La docente hizo hincapié en la importancia de brindar “la contención y los aprendizajes que en la casa no se dan”. “El movimiento corporal es algo que trabajamos mucho y que ellos disfrutan”, contó al respecto.“La inocencia y la importancia de ser felices”, según reveló otra de las seños es lo que a diario aprende de sus jardineritos. En ese sentido, mencionó cuál es su deseo para los más chiquitos: “Que las realidades que atraviesan sean distintas, al menos, en su paso por el jardín. Hemos atravesado muchas situaciones, de las que ellos no tienen la culpa, pero lo importante es que sea ameno porque somos parte de sus familias”.