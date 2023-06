New Beats dará un concierto a beneficio en el Teatro 3 de Febrero

Donde conseguir las entradas

El Teatro 3 de febrero será escenario de un evento solidario con la participación de la banda musical New Beats en colaboración con la fundación Mitre y Rowing Solidario. Cesar Graf, fundador de la fundación, destacó la importancia del evento y su impacto en la comunidad."Convocamos a toda la comunidad al evento del viernes 2 a las 21 horas en el Teatro Tres de Febrero, donde va a estar por segunda vez la banda New Beatles, tocando temas de los 'The Beats' y un nuevo repertorio", dijo Graf aEl objetivo principal del evento es recaudar fondos para continuar con las actividades de la fundación y del Rowing Club. Graf explicó: "Nos eligieron al Rowing y a la fundación para dejar parte de la entrada y la propuesta para que podamos seguir realizando las actividades de la fundación".La fundación se encarga de brindar asistencia a 10 merenderos, donde se ofrece apoyo escolar, atención médica y odontológica a los niños. Graf resaltó: "Los fondos recaudados estarán destinados a terminar el consultorio móvil que la fundación está haciendo, que tiene como objetivo realizar tareas de prevención en los barrios, tanto médica como odontológica".El consultorio móvil visitará mensualmente diferentes merenderos, brindando atención en salud y educación sobre higiene bucal. Según Graf, los 10 merenderos albergan a más de 600 niños, donde algunos reciben merienda y otra cena.Las entradas para el evento solidario se pueden adquirir en el teatro o a través del siguiente link: NEW BEATS Electro Sinfónico en Paraná Además, durante el evento, se dispondrán alcancías de la fundación para que los asistentes puedan colaborar con esta noble causa.