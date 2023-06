La Ciudad de Buenos Aires presentó su oferta turística en Paraná

La Ciudad de Buenos Aires promocionó su oferta turística en Paraná, en un evento realizado en el Maran Suites & Towers, este miércoles.En este marco, el director de promoción turística de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Gutiérrez, compartió más detalles a: "Hemos adaptado nuestro destino para ofrecerlo al turismo en todo el país. Estamos convencidos de que Buenos Aires es un lugar para disfrutar, hacer turismo y pasar un fin de semana".Además, Gutiérrez, destacó la versatilidad de la ciudad: "Lo que sucede un martes también ocurre un sábado. Nos desafiamos constantemente, es por eso que en esta jornada reunimos al sector privado de Entre Ríos para contarles nuestra propuesta e invitarlos a visitar nuestra ciudad".Respondiendo a la pregunta de qué no se puede perder al visitar Buenos Aires por primera vez, Gutiérrez mencionó: "Puedes venir en cualquier momento del año y repetir el viaje varias veces. Si nunca has estado en la ciudad, no puedes perderte el casco histórico, tomar una foto con el obelisco, el cabildo, la plaza de mayo y la catedral. Estos lugares tienen una gran historia y significado para todos los argentinos".Además, resaltó la nueva propuesta de Buenos Aires relacionada con el disfrute al aire libre: "Puedes pasear en bicicleta y conectarte con todos los barrios de la ciudad. Tenemos ciclovías que te permiten disfrutar la ciudad en bicicleta en cualquier momento del día y del año".Gutiérrez también mencionó el barrio de Chacarita como un lugar de moda para hacer turismo, con su gastronomía vanguardista, vermuterías, arquitectura autóctona y pizzerías tradicionales.Para finalizar, expresó la importancia de trabajar para ser unos grandes anfitriones y “brindar una experiencia inolvidable a los visitantes”.