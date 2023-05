Hernán Dobry, reconocido autor, presentó este lunes su nuevo libro titulado "Los soldados judíos de Malvinas" en un emotivo evento celebrado en la cámara de diputados de la provincia de Entre Ríos. El libro tiene como objetivo rescatar la memoria de aquellos valientes combatientes y su participación en la guerra de Malvinas en 1982.En este marco, Dobry expresó su motivación detrás de esta obra a: "El libro es la búsqueda de la memoria de aquellos soldados judíos que combatieron en la guerra de Malvinas. A medida que pasa el tiempo, las guerras y Estados se encargan de borrar la memoria de los protagonistas reales, pero la realidad es que son las personas las que luchan en la guerra, y son ellas quienes nos dejan el recuerdo de los combates".En este sentido, el escritor, destacó la importancia de este momento para dar voz a los veteranos, muchos de los cuales aún están vivos: "Casi todos ellos siguen con vida, y consideré que era el momento justo para hablar con ellos, conocer sus historias y permitirles contar lo que les tocó vivir durante la guerra".También compartió detalles sobre el proceso de investigación y recopilación de testimonios: "El camino para llegar a los veteranos fue largo y arduo. Comenzó con la preparación de otro libro que publiqué en 2012 llamado 'Los Rabinos de Malvinas', donde encontré 24 casos de los 39 que ahora prestaron testimonio”.Dobry describió cómo fue tejiendo una red para encontrar a los veteranos: "Fue una tarea difícil al principio. Buscaba apellidos que sonaran judíos en los registros, y a medida que encontraba a uno, me decían que tuvieron otro compañero. Así fui creando una pequeña telaraña que se fue expandiendo lentamente. Cuando salió el libro 'Los Rabinos de Malvinas', se desencadenaron homenajes y surgieron otros soldados que no había buscado en ese momento. Así se formó una masa crítica para poder escribir un libro donde todos estuvieran representados, siendo cada capítulo la historia de un soldado diferente".El autor destacó que, en su mayoría, los soldados judíos son originarios de Buenos Aires y Bahía Blanca, pero agregó que la investigación aún no está cerrada: "Aún no hemos encontrado soldados judíos entrerrianos, pero seguimos investigando y no descartamos ninguna posibilidad".Una de las revelaciones más impactantes que Dobry encontró durante su investigación fue la dificultad que muchos soldados tuvieron para compartir sus historias con sus propias familias: "Lo que más me llamó la atención fue la posguerra, donde algunos soldados están contando su historia en el libro y nunca se la habían contado a sus familias. Esto es algo terrible, ya que es un dolor que se guarda en el interior", concluyó.