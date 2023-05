La Sinfónica de Entre Ríos presentará obras de Fauré, Marconi y Elgar

La actuación estará bajo la dirección de la directora invitada Annunziata Tomaro, premiada internacionalmente por su labor en varias ocasiones, teniendo como flauta solista de la velada al destacado músico Jorge de la Vega, quien en 2019 recibió el premio Konex de Platino por su trayectoria artística. Se interpretarán en la 1era parte obras de Gabriel Fauré, Suite de Pelleas y Melisande; Néstor Marconi, Concierto para Flauta y Orquesta; y en una 2da parte Edward Elgar, Variaciones Enigma Op. 36.



El concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La entrada será libre y gratuita por orden de llegada.



Cabe destacar que esta temporada de conciertos del año en curso es el 75° de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, institución pionera en el Litoral argentino, creada el 30 de junio de 1948 como Orquesta Sinfónica del Conservatorio Provincial de Música y Arte Escénico.



El concierto comenzará a las 20.30, se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional General Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.ar



Annunziata Tomaro (directora invitada)



Nacida en Estados Unidos, comenzó sus estudios musicales en The Juilliard School en Nueva York, y se ha formado con algunos de los más reconocidos pedagogos de la dirección en EEUU y Europa, completando su doctorado en Dirección Orquestal en la University of Cincinnati, College-Conservatoryof Music. Fue Directora Musical del Phoenix Ensemble en EEUU, del Opera Theater and Music Festival de Lucca y del Festival de Spoleto en Italia, directora adjunta de la Cincinnati Chamber Orchestra y Directora suplente de la Cincinnati Symphony Orchestra en EEUU. Se desempeñó como Profesora de Dirección Orquestal, "Score Reading," y Directora Musical y Artística de la Concert Orchestra, de la Opera, y del Ensamble Contemporáneo Café Mo Mus en el College-Conservatory of Music, University of Cincinnati (EEUU) a lo largo de ocho años. En el 2014 fue invitada por la Dirección del Teatro Colón para cumplir los roles de Jefa de Música de Escenario y Asistente de la Dirección de La Orquesta Estable durante dos años. Paralelamente a sus actividades internacionales como directora invitada, en Argentina se destacan sus actuaciones en el Teatro Avenida (Buenos Aires Lírica), Teatro Colón (La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, La Orquesta Estable, y La Orquesta Académica del ISA), Teatro San Martín (Ciclos de Música Contemporánea), La Usina del Arte, Centro Cultural Kirchner, Teatro Nacional Cervantes, Teatro Roma, Complejo Cultural Plaza de San Martín, conDIT Conciertos del Distrito Tecnológico, Museo Metropolitano, Teatro Argentino de La Plata, La Nave (Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo), y en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Su repertorio operístico incluye operas tales como La bohème, Die Zauberflöte, Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Ilbarbiere di Siviglia, Rape of Lucretia, Werther, Carmen, Ilsignor Bruschino, TheTelephone de Menotti, Mavra de Stravinsky, Ilsegreto di Susanna de Wolf-Ferrari, Mahagonny Songspiel de Weill/Brecht, Daphne and Apollo Remade de Enid Sutherland (estreno mundial), Dangerous Liaisons de Conrad Susa, y City Opera Buenos Aires (estreno mundial) de Peter Ablinger. Recibió los siguientes premios: Concurso Internacional de Dirección "Antonio Pedrotti" (Italia, 2010), "Directora Extraordinaria" de la League of American Orchestras (USA 2010), "Robinson Award" de Conductor'sGuild (USA 1998), "PresserAward" (USA 2005), Fulbright (Alemania 2004-2005). Desde 2017, Annunziata Tomaro se desempeña como Profesora de Dirección de Ensamble de Música Contemporánea, en el Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla".



Jorge de la Vega (flauta solista)



Desde 1983 es 1ª Flauta Solista de la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires. Egresó de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo y en 1985 cursa Masterklasse con el Mtro. Paul Meisen en München, Alemania. Obtuvo diferentes premios destacándose entre ellos el "Concurso Argentino de Música" obteniendo así actuaciones en Canadá, Estados Unidos y Venezuela. En Mayo de 2002 fue invitado como 1ª Flauta Solista de la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo, Brasil, realizando giras por Estados Unidos y Brasil. Ha grabado más de 10 CD como solista con obras escritas especialmente para él siendo sus últimos trabajos "Sendas Paralelas" que se presentara en Setiembre de 2011 en el teatro Colón de Buenos Aires y "Andando Caminos" con obras especialmente escritas por el compositor Gerardo Gardelín. En 2021, editado por Radio Nacional Clásica, se presentó el CD "Milenium Porteño" con una recopilación de conciertos para flauta y orquesta de compositores argentinos que escribieran obras especialmente para él. En 2019 recibió el premio Konex de Platino por su trayectoria artística.