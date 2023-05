El cuartel de Bomberos y su Asociación de Amigos cumple 16 años de vida

La Asociación Amigos Bomberos Voluntarios de Paraná celebra este 25 de Mayo un año más de vida, 16 para ser precisos y en diálogo conJorge Vallejos, presidente de la entidad recordó cómo fueron los inicios.“Cuando se destruyó Bomberos Voluntarios, tratamos de recuperarlo y recuperamos la personería pero tenía tantos juicios que no iba a poder crecer, entonces formamos la Asociación Amigos Bomberos Voluntarios de Paraná con el fin de ayudarlos. Un 25 de Mayo nos reunimos en la casa de Mirta Quindt, que fue la primera presidente y formamos el cuerpo de Bomberos”, explicó.Según manifestó Vallejos, la intención “es que el cuartel no pare de crecer, siempre estamos cambiando algo para mejorar”, dijo y contó que tiene como referencia a los cuarteles de Córdoba “que son los más grandes del país y cuando llegas siempre ves algo nuevo, aunque sea el piso pintado”.En tal sentido, indicó que siempre hay que modernizarse en cuanto a equipamientos. “Cuando me reclamaban las compras de las camionetas, no se daban cuenta que con eso después comprábamos las autobombas”, afirmó y anunció que en el mes de julio llega una Mercedes Benz Atego que es la última adquisición del cuerpo.Consultado sobre qué lo lleva a estar tantos años al frente de la Asociación, Vallejos indicó que lo motiva “la necesidad de equiparse, de aprender, de crecer, yo no me voy a quedar con una autobomba, yo quiero que mi cuartel sea grande y para eso estoy acá y lo voy a seguir haciendo hasta donde me dé el cuero”.Finalmente, Vallejos destacó el apoyo que siempre reciben de los paranaenses: “Cuando la gente paga los impuestos está colaborando con los bomberos voluntarios”.