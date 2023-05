Presentaron en Crespo el programa PASE que incentiva la producción sustentable

La actividad tuvo lugar en la sede de la cooperativa La Agrícola Regional (LAR). Allí, el director de Agricultura de Entre Ríos, Carlos Toledo, expuso antes más de 25 productores el programa PASE, que busca poner en valor, visibilizar y certificar al productor que aplica Buenas Prácticas Agropecuarias. Esta iniciativa pretende lograr también un impacto positivo desde lo ambiental, abordando integralmente el manejo de fitosanitarios, efluentes y agua, entre otros.



Carlos Bender, productor agropecuario de la región, se pronunció acerca del PASE: “Me parece un programa fantástico, ya que el Estado tiene que vernos a nosotros, los pequeños y medianos productores, como herramienta de producción sustentable. Es una forma de que el productor chico pueda sobrevivir, que pueda resistir ante los grandes pooles de siembra”.



A su vez, contó su experiencia con la siembra directa, informando que hace 30 años que pone en práctica dicho sistema de conservación: “Cuando comenzamos en la década del ’90, primero hicimos curva de nivel y después instalamos la siembra directa. Tengo 60 años de productor agropecuario, y este sistema me ha dado resultados excelentes: he logrado rindes de 55 quintales de soja por hectárea, y de maíz entre 8 y 10 toneladas al año. Yo soy un defensor de este sistema”.



Dante Bolzán, integrante del consejo administrador de LAR, remarcó la importancia que conlleva haber formado parte de esta presentación: “La cooperativa siempre está buscando innovar de diferentes maneras. Es por ello que no podíamos dejar de apoyar al programa de productor PASE”. Sostuvo a su vez que los productores asociados a la cooperativa sin lugar a dudas se adherirán al programa, a medida que lo vayan difundiendo, “ya que siempre quieren mejorar sus prácticas, y luego de una correcta difusión, en el mediano plazo irán apoyando este programa”. En ese marco, la entidad ya puso en vigencia un esquema de beneficios para quienes se adhieran.



Por su parte, Martin Montiel, responsable de insumos de LAR, indicó: “Desde la cooperativa creemos que puede ayudar a que tengamos un entorno más sustentable, más eficiente en cuanto a lo agronómico, que utilice todas las técnicas que están al servicio del productor agropecuario para poder realizar una producción que piense en el ambiente y la comunidad”.



La presidenta de la filial Crespo de la Federación Agraria Argentina, Mariela Gallinger, afirmó que desde la entidad ven también una necesidad de empezar a distinguir al productor y a valorar sus buenas prácticas. “El sello identificatorio del productor PASE permitirá a la gente externa a la actividad poder reconocer su buen trabajo, obteniendo así una merecida buena validación social. Nos gustaría que todos los productores se sumen, ya que es un programa de acceso ágil y que abarca mucho, así que los mismos pueden sumarse de manera fácil”.



Agustina Gebhart concurrió en representación de una empresa crespense que comercializa insumos para la producción pecuaria. Luego de la reunión, resaltó el hecho de que la adhesión al programa sea voluntaria, y contó que dicha firma vende productos biológicos “que seguramente van a aportar al productor PASE en lo relativo a ser más amigable con el medio ambiente”. “Hay una gran presión social que obliga al productor a cambiar un poco la forma de producir, y por otro lado, los números realmente cambian cuando el productor empieza a hacer pequeños cambios como lo son tecnologías de proceso, disminuyendo un poco el uso de insumos y aplicando el conocimiento de ingenieros, mejoran los números, el suelo y los rindes. Son pasos muy básicos que cualquier productor puede hacer, e irá viendo los beneficios”, sentenció.