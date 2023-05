Paraná Pinta: Realizan un mural en la Casa de la Cultura

En el marco del proyecto "Paraná Pinta", el grupo de muralistas de la ciudad lleva adelante una iniciativa que busca democratizar la técnica muralista y brindar la oportunidad de participar a cualquier persona, sin importar su experiencia previa. Con la utilización de un proyector y grafismos simbólicos, se optimiza el uso de la herramienta y se fomenta la inclusión en el arte urbano.Según Pájaro Carreira, uno de los coordinadores del grupo, el objetivo principal es brindar acceso a la realización de murales a aquellos que no poseen experiencia en esta disciplina: "Es una técnica que implementa Paraná Pinta, que es el grupo de muralistas del cual soy uno de los coordinadores", afirmó Carreira a Elonce.La metodología consiste en proyectar los diseños sobre la pared y marcarlos, permitiendo que cualquier persona pueda participar en la creación del mural. Esto se traduce en una democratización del arte urbano y en una oportunidad para que los ciudadanos se expresen a través de la pintura mural.El mural en cuestión se está realizando en la parte nueva de la Casa de la Cultura, debido a una ampliación llevada a cabo en el año 2010. Una de las mujeres que participa en el proyecto destacó: "Estamos haciendo el mural en la parte nueva de la casa, no en la parte patrimonial".Otra de las mujeres involucradas en la creación del mural señaló su participación en la etapa inicial del proceso: "Estuve pintando las siluetas que esbozaron a partir de la proyección".El proyecto ha logrado conformar un equipo humano unido y motivado. Para ellos, es una experiencia enriquecedora y un placer formar parte de esta iniciativa. Como mencionó uno de los integrantes: "Hay que tomar el pincel y darle para delante".Un niño de siete años, entusiasmado con su participación en el mural, expresó su pasión por el dibujo: "Me gusta mucho dibujar, es mi pasión, entonces esto de los murales, para mí es como vivir en un espacio amplio donde lo único que hay es lo que yo quiero".