Se inauguró el sistema fotovoltaico de la Escuela Rural N°34 en Islas del Ibicuy

Se inauguró y ya funciona el nuevo sistema fotovoltaico instalado en la Escuela N° 34 La Calera, ubicada en paraje El Saladero, distrito Médanos del departamento Islas del Ibicuy. Encabezaron el acto la directora de Energías Renovables de la Nación, Florencia Terán Nougués, la secretaria de Energía de la provincia, Silvina Guerra, el coordinador de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Germán Rearte, el coordinador del Permer Región NEA, Alberto Alcain, la directora de la Departamental de Escuelas del departamento, María Elena López, y el director del establecimiento, Miguel Cirigliano.La Calera es una de las instituciones educativas relevadas a finales del año pasado y seleccionada por el CGE (Consejo General de Educación) para ser beneficiada con el Permer. Es un proyecto nacional de electrificación rural a través de fuentes renovables destinado a resolver las necesidades de abastecimiento eléctrico.El establecimiento se proveía de electricidad con un equipamiento similar, pero de menor capacidad que no cubría la demanda y derivaba en un cuidado extremo de la energía e impedía el uso de herramientas informáticas. Por medio de esta obra, en la que se instalaron ocho paneles solares y 24 baterías, la escuela goza de un suministro de calidad las 24 horas y se garantiza un acceso y conectividad eficiente para quienes habitan y trabajan en ella.En su alocución, la directora de Energías Renovables de la Nación expresó que "el PERMER es el claro ejemplo de que el Estado está presente donde nadie más puede hacerlo posible: donde no hay tendido de líneas, donde no hay nada, ahí está el PERMER. Desde Nación, lo consideramos clave para la generación de arraigo".En este sentido, la secretaria de Energía, Silvina Guerra, expresó: “Son noticias que nos gusta dar. Se trata de una obra trascendental para toda la comunidad educativa de La Calera, sobre todo para las y los estudiantes. A veces, quienes vivimos en la ciudad tenemos tan naturalizado este servicio esencial en nuestras vidas que no nos damos cuenta cómo cambia la realidad de una persona que no lo tiene". Y agregó: "También, hacer énfasis en la enorme tarea del docente rural. Debemos valorar, sobre todas las cosas, su vocación y compromiso por la educación aún en condiciones adversas, como era el caso de esta escuela antes de esta obra energética”.