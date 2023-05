Día de la Hipertensión Arterial: hubo controles en centro de salud de Paraná

Cómo cada año este miércoles 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, una fecha avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para generar conciencia y promover los esfuerzos para prevenir, diagnosticar y controlar este cuadro.Según consigna el organismo de salud internacional, la hipertensión arterial (HTA) es “un trastorno médico grave por el cual los vasos sanguíneos, que distribuyen la sangre desde el corazón a todo el cuerpo, tienen persistentemente una tensión elevada”. Este problema de salud “puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cerebrales, renales, entre otras, y es una causa importante de defunción prematura en todo el mundo”.En ese marco, en el centro de salud “Antártida Argentina” del barrio homónimo en Paraná, se realizaron controles de tensión arterial, de peso y altura, y se otorgaron turnos programados para el médico clínico a quienes detectaron factores de riesgo.“El objetivo es generar conciencia en la población y ofrecer un espacio para que, quienes no pueden sacar un turno, sepan que igual se pueden acercar al centro de salud más próximo para que les tomen la presión y les hagan los controles de signos vitales y de peso para que puedan saber más acerca de cómo se encuentran”, comunicó ala practicante de Medicina, Juliana Bernasconi.En ese sentido, especificó: “La hipertensión es una enfermedad silenciosa que no presenta alteraciones, porque se define como un aumento de la presión por encima de valores de 140/90 de tensión arterial”.“Por eso es importante que se acerquen aquellas personas con antecedentes de riesgo, como problemas de presión, diabetes, sobrepeso, quienes llevan un estilo de vida sedentario y no hacen actividad física, quienes consumen mucha sal o productos procesados que tienen incorporado mucho sodio”, recomendó.“Al pertenecer al primer nivel de atención, somos la puerta de acceso al vecino para que pueda tener un control médico”, completó el agente sanitario Walter Sánchez, quien confirmó que tras el operativo se entregaron tres turnos para controles médicos en el centro de salud. (Elonce)