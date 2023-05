Los clubes Don Bosco y Ciclón del Sur de Paraná recibieron módulos sanitarios

Los módulos están provistos con sanitarios y duchas y forman parte de un programa nacional implementado por el ENOHSA. Los clubes que ya hasta el momento recibieron módulos sanitarios son Ciclón del Sur, Don Bosco Club e Instituto. Los dos últimos además recibieron el acompañamiento del Municipio para realizar las instalaciones de cloaca, agua, conexión eléctrica y base para montar los sanitarios.“Desde la Municipalidad de Paraná estamos presentes, acompañando a las instituciones deportivas, generando las condiciones para que puedan instalar los módulos sanitarios. Significa un gran avance para los clubes. A través de este trabajo articulado es posible mejorar la infraestructura, generando mayores comodidades y servicios en las instituciones”, destacó la subsecretaria de Deportes Liliana Guzmán.En la provincia se beneficiarán 40 instituciones deportivas, y cada una contará con tres sanitarios modulares, equipados con grupos sanitarios y duchas, con ingresos adaptados y todas las comodidades. La próxima entrega en Paraná será en el club Softbol Play.La gerente regional de la Mesopotamia del ENOHSA, Mayda Cresto, explicó que los clubes “lo valoraron mucho porque les brinda un servicio que ellos no tenían; no tenían ningún tipo de sanitario en el predio, así que es un salto de calidad importante y esto hace que proyecten otras cosas para seguir embelleciendo el club”, sostuvo.Ariel Bello, presidente del club Ciclón del Sur, agradeció el acompañamiento del ENOHSA y de la Municipalidad de Paraná. “El corazón del hincha, del club y del barrio no se va a cansar de decir gracias por este gran avance que nos han ayudado a tener los primeros vestuarios. La Municipalidad y el ENOHSA han estado muy predispuestos a colaborar con nosotros”, finalizó.Por su parte, Yamil Ismail, presidente del Club Don Bosco dijo aque “es una alegría enorme, los módulos terminaron de llegar el sábado y estamos intentando terminar con los trabajos de cloacas y agua y una vez que estén finalizados vamos a habilitarlos para poder utilizarlos en el campo de juegos de futbol y el playón deportivo. Estamos más que agradecidos a quienes gestionaron y nos dieron la posibilidad de tener estos tres módulos sanitarios que son necesarios y van a ser de mucha utilidad para la institución”.