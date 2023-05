La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará en Gualeguaychú

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en el Teatro Gualeguaychú, de la ciudad de Gualeguaychú. Será el sábado 20 de mayo desde las 20.30 hs.



El mismo estará bajo la dirección del director invitado, William Vergara. Como solistas se contará con la presencia de Carolina Melchiori y Abel Rodríguez, ambos músicos contrabajistas. Se interpretarán obras de G. Rossini, Obertura de la Ópera Guillermo Tell; G. Bottesini, Pasión Amorosa, para dos contrabajos y orquesta; y L.V. Beethoven, Sinfonía No. 6 Op. 68 "Pastoral".





Este concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Biblioteca Rodolfo García acompañando áreas de la Municipalidad de Gualeguaychú. La entrada será gratuita por orden de llegada.

Cabe destacar que esta temporada de conciertos del año en curso es el 75° de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, institución pionera en el Litoral argentino, creada el 30 de junio de 1948 como Orquesta Sinfónica del Conservatorio Provincial de Música y Arte Escénico.





William Vergara (director invitado)



Graduado como director de orquesta por la AssociatedBoardofthe Royal Schoolsof Music de Inglaterra y por la Universidad Internacional de la Rioja. Ha realizado estudios de perfeccionamiento orquestal, operístico y de ballet con Emmanuel Siffert (Suiza), Luis Gorelik(Argentina) Carlos Vieu (Argentina), Rodolfo Fischer (Chile), Roberto Montenegro (Uruguay), Pascual Osa (España) y Miguel Angel García Cañamero (España). Ha trabajado como director invitado en importantes agrupaciones orquestales de México, Argentina, Perú, Colombia, España y Ecuador donde también ha dictado charlas magistrales, clases y conferencias colaborando como profesor invitado en los principales festivales vigentes en el Ecuador.



Trabajó como director titular al frente de la Orquesta Sinfónica de Loja y orquesta Sinfónica de Cuenca así como invitado en principales organizaciones sinfónicas del Ecuador. Su actividad como mentor, fundador y director de toda la actividad orquestal juvenil e infantil en la ciudad de Cuenca durante década pasada le hizo merecedor a la presea Francisco Paredes Herrera, máximo galardón en las artes que otorga el Municipio de Cuenca-Ecuador por su contribución en el desarrollo artístico de la capital azuaya así como la Presea Rudecidno Inga Vélez de la Prefectura del Cañar en el año 2021 y la condecoración al mérito artístico del Municipio de Bilbian en el 2020. Desde su posición como Director orquestal ha impulsado el desarrollo de la ópera así como proyectos balletísticos y de opera infantil dando un particular impulso a los jóvenes solistas de su país así como al estreno de obras de destacados compositores ecuatorianos y latinoamericanos. Miembro de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi y de la K-ClassicOrganization combina sus actividades artísticas como Director Titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca junto a su permanente actividad como docente, divulgador y gestor cultural.





Carolina Melchiori (contrabajista)



Carolina se graduó de la Escuela de Música Nº 9901 de Santa Fe (Prof. Norberto Juez). En USA recibió su Licenciatura y Maestría de la Universityof Georgia (Prof. M. Masciadri) y su Doctorado de Michigan StateUniversity (Prof. W. Budrow), donde fue becaria y ayudante de cátedra de ambas universidades. Carolina fue además profesora de contrabajo de EdinboroUniversityof Pennsylvania y Allegheny College y se desempeñó como jefe de fila de las Orquestas Sinfónicas de Athens y Midland. Trabajó en el UGA String Project y fue miembro de la agrupación de cámara ARCO. Asistió a cursos dictados por renombrados contrabajistas tales comoPetracchi, Martin, Levinson, Bradetich y al"Elite SoloistProgram" de la Universityof North Texas. Carolina ha dado conciertos y dictado cursos en diferentes países. Recibió el Primer Premio del Mozarteum Santa Fe (2000), Segundo Premio del ASTA Competition UGA (2004) y el UGA OrchestraConcertoCompetition (2004) y fue semifinalista del 2009 International SocietyofBassist Solo Competition. Carolina participó en grabaciones discográficas y escribió un artículo sobre el contrabajista argentino Salvador Amato que fue publicado en la revista americana BASS WORLD. En argentina fue profesora de las cátedras de Contrabajo y Música de Cámara de la UADER del 2012 al 2019. En la actualidad Carolina es profesora de Contrabajo del Instituto Superior de Música UNL y Solista de Contrabajo por concurso de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe.





Abel Rodríguez (contrabajista)



A la edad de diez años comenzó sus estudios de contrabajo con el profesor Norberto Juez en la Escuela de Música Nº 9901, de Santa Fe.Integró la Orquesta Sinfónica de Niños y la Orquesta Sinfónica Juvenil de dicha Escuela. Participó en diversos cursos de perfeccionamientos dictados por los maestros Humberto Carfi, Salvador Amato, Agnes Stradner, Milton Masciadri, Francesco Petracci, KlaussStoll, entre otros.En 1999 actuó como solista en el recital de clausura del curso que anualmente organiza la Universidad de Santa Maria en Vale Veneto (Brasil). Integrando además, la orquesta formada en dicha oportunidad como primer contrabajo.Ha actuado como solista con la Orquesta Juvenil Provincial de Santa Fe y con las Orquestas Sinfónicas de Entre Ríos, Rosario y Santa Fe; en distintos escenarios de Santa Fe, Jujuy, Entre Ríos y Buenos Aires. En 1997 obtuvo el primer premio en la categoría cuerdas de la decimosexta Selección de Jóvenes Estudiantes de Música del Concurso Mozarteum de Santa Fe, filial Salzburgo.En marzo de 1998 culminó sus estudios de contrabajo en la Escuela de Música Nº 9901.En julio de 2000 culminó sus estudios en la Escuela de Música Nº 9901, obteniendo el título de profesor de música.En octubre de 2002 fue el único contrabajista argentino seleccionado para participar del seminario preparatorio para audiciones dictadas por los maestros Ingrid Zur y Jorge Heder de la Escuela Superior de Música dependiente de la Universidad de Frankfurt (Alemania) en el Teatro Colón.Ha participado en diversos grupos de cámara tocando junto a músicos como Pablo Saraví, Alberto Lepage, Claudio Baraviera, KlaussStoll, entre otros. Integró la Orquesta de Cámara Los Espejos.En septiembre de 2005 ganó por concurso el cargo de Suplente de Solista de la Orquesta Sinfónica de Córdoba.En julio de 2009 realizó un curso junto al Maestro KlaussStoll, primer solista de la filarmónica de Berlín, y fue distinguido por el Mtro. como "El Enrico Caruso del Contrabajo"; siendo invitado para tocar junto a él, en el recital de cierre del curso.En 2016 ganó por concurso el cargo de solista adjunto de la Sinfónica de Entre Ríos, cargo que desempeña hasta la actualidad. También es miembro de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe y es docente en el Liceo Municipal y en la escuela provincial de música nro 9901 de la ciudad de Santa Fe.