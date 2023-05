Habrá actividades en hospitales por la Semana del Parto Respetado

Cada año se celebra durante el mes de mayo la semana mundial del Parto Respetado. Esta vez se llevará a cabo entre el 14 y el 20 del corriente bajo el lema Salud es parir libre de violencias. Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se invitó a establecimientos a efectuar actividades alusivas.



En Argentina, la Ley 25.929 de Parto Respetado fue sancionada y promulgada en 2004 y reglamentada en 2015 con el objeto de proteger los derechos de las personas gestantes y recién nacidas, reconociendo su protagonismo y el de sus vínculos en el proceso de parto y nacimiento.



A partir de ello, anualmente en mayo se conmemora la Semana Mundial del Parto Respetado, que esta vez se concretará entre el 14 y el 20, como oportunidad para continuar reflexionando y fortaleciendo la estrategia que permite poner a la persona gestante y recién nacida en el foco de las acciones de salud pública.



En ese sentido el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección Materno Infanto Juvenil, invitó a centros de salud y hospitales de la provincia a realizar actividades difundiendo los derechos promovidos mediante esta normativa que comprenden los distintos momentos desde el trabajo de parto hasta el puerperio para garantizar un nacimiento acompañado y libre de violencias.



“Trabajamos con la premisa de que todas las personas gestantes tienen derecho a una atención basada en la escucha, la confianza, la intimidad y el respeto por su identidad” reflexionó la referente del área de gineco-obstetricia provincial, Carolina García, y enseguida agregó: “Realizar acciones territoriales implica reforzar el mensaje de que no existe una sola forma de transitar el embarazo así como tampoco hay una única manera de parir con lo cual, al tratarse de un momento sumamente significativo, se requiere del acompañamiento de la familia así como la contención del equipo de salud”.



García manifestó por ello que “resulta esencial que todas las personas gestantes puedan vivir y disfrutar el proceso que abarca el embarazo, parto y puerperio así como desmitificar los tabúes sobre cómo, cuándo y dónde debemos parir” y en ese sentido agregó que en los hospitales y centros de salud se promueven distintos espacios de contención para el momento del nacimiento.



Puntualmente, durante esta semana, desde Salud se convocó a se efectúen acciones de promoción de derechos en los hospitales y centros de salud de la provincia. Asimismo, y como cierre de las actividades, a fines de mayo el área provincial concretará una jornada en la que no sólo habrá un panel sino también una mesa de intercambio sobre experiencias vinculadas a estas situaciones. Alcances de la Ley

La ley 25.929 garantiza a toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, entre otros, el derecho a:



-Que respeten sus tiempos y su intimidad.



-Que no la discriminen.



-Que se facilite su participación como protagonista del parto.



-Elegir a la persona que la acompañará todo el tiempo que lo necesite.



-Que su bebé esté en su cuna a su lado, durante toda la internación (a menos que necesite cuidados especiales).



-Que ella y su familia reciban toda la información necesaria, en un lenguaje claro, sobre su estado y la evolución del parto y del bebé.



-Conocer los beneficios de la lactancia y recibir apoyo para amamantar.



-Recibir asesoramiento para su autocuidado y el de su hija o hijo en esta etapa.



-Conocer los efectos negativos del tabaco, el alcohol y las drogas.



-Promover el contacto piel a piel (COPAP) inmediatamente después del nacimiento aún antes de cortar el cordón. Consultas

Quienes tengan consultas o reclamos pueden comunicarse al teléfono del Ministerio de Salud de la Nación 0800-222-3444 o bien en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad al 144.