El Becario realizó controles en el transporte escolar rural en La Paz

El Instituto Becario realizó inspecciones en cuatro escuelas del departamento La Paz, en las cuales no se detectaron irregularidades y los docentes expresaron su conformidad con el servicio.



El transporte escolar rural de Entre Ríos es uno de los pocos en su tipo en el país y se brinda de manera gratuita para los estudiantes. Con este servicio el gobierno provincial garantiza el traslado de alumnos hacia las escuelas más alejadas de los centros urbanos, otorgando igualdad de oportunidades en el acceso a la educación pública.



En este marco se llevan adelante tareas de control del adecuado traslado de estudiantes que el Becario implementa desde el año 2021. El objetivo de esta tarea es consolidar un servicio eficiente y transparente para brindar mayor seguridad y tranquilidad a los estudiantes y sus familias.



En esta ocasión se verificó el servicio para las escuelas de Tacuaras, Colonia Oficial Nº14, Ombú y Estación Estacas, todas del departamento de La Paz. En los cuatro casos los docentes a cargo de los establecimientos se mostraron conformes y agradecidos con el servicio prestado por el Becario.



El recorrido del equipo del Instituto se inició el jueves en la Escuela Nº59 y Nº11, de educación primaria y secundaria respectivamente, José Sixto Álvarez, de Tacuaras. Allí los estudiantes que utilizan el transporte son 72 en total. Durante el recorrido se hacen distintas paradas en las que se van sumando los estudiantes que concurren a ese establecimiento.



"Estamos muy conformes por el servicio que brinda el Becario, los chicos viajan tranquilos y seguros. Hay muchos que no podrían llegar a la escuela de otra manera, por eso el transporte es muy importante”, manifestó el rector de la escuela, Ramón Vivas.



El trayecto continuó por las Escuelas Nº50 y Nº18, Gabriela Mistral, de educación primaria y secundaria, respectivamente, de Colonia Oficial Nº14. En este caso los estudiantes que se benefician con el transporte son 28.



En este marco, la asesora pedagógica de la institución, Silvina Anderson, expresó: "Por suerte este año se concretó rápido el servicio. Venimos muy bien, el servicio se presta con normalidad y los chicos no presentan inasistencias por motivos del transporte”.



Luego, el equipo llegó a Ombú para visitar la Escuela Secundaria Nº12, La Calandria, donde estudiantes utilizan el servicio. La rectora de esa institución educativa, Griselda Mateo, destacó la flexibilidad del servicio para adaptarse a los horarios e inconvenientes que puedan surgir y mostró su conformidad y agradecimiento.



Por último, se visitó Estación Estacas para verificar el servicio a las Escuelas Primaria Nº71, Ciudad de Lima, y de educación secundaria Nº19, Estación Estacas. La rectora, Emilia Maidana, agradeció la presencia, el acompañamiento y el compromiso del Becario respecto al control del transporte y manifestó su conformidad con el servicio.



En esta oportunidad, los representantes del Instituto Becario que llevaron a cabo la verificación reportaron que en ninguno de los casos se registraron incumplimientos en el servicio por parte de los titulares de los vehículos y de los choferes a cargo de los transportes.



Sobre el servicio



El transporte escolar rural es administrado por el Instituto Becario y es uno de los pocos existentes en el país y se brinda de manera gratuita a los estudiantes. Por medio de este servicio el gobierno provincial garantiza el acceso a la educación de los estudiantes de las zonas más alejadas de los centros urbanos.