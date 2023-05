Se presentó una oferta para ampliar el Parque Acuático de Federación

El acto de apertura de sobres, realizado en el edificio municipal de la ciudad de Federación, estuvo encabezado por el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; el intendente Ricardo Bravo; la secretaria ministerial, Eugenia Mayr; el director general de Planeamiento Estratégico y Desarrollo Turístico, Alejandro Richardet; la directora provincial Fomento de la Inversión Turística, Virginia Lisnofky; y el director del Ente Regulador de Termas de Entre Ríos (Erter), Ramón Barrera.



Presenciaron el acto el zonal de Arquitectura Departamento Federación, Raúl Bruno, funcionarios municipales, integrantes de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), representantes de termas y público en general.



“Esta nueva obra en el parque acuático de la ciudad de Federación es, sin dudas, el resultado del compromiso que lleva adelante el gobernador Gustavo Bordet, que día a día refuerza el trabajo articulado entre municipios, provincia y nación”, destacó el ministro Richard al dar inicio la apertura de sobres.



En tal sentido, el titular de la cartera de Planeamiento precisó que “esta obra enmarcada en el programa nacional 50 Destinos, del Ministerio de Turismo y Deportes, confirma la decisión de seguir sumando desarrollo y potencial en los distintos puntos turísticos de nuestra provincia”. En ese marco, el ministro mencionó que “tenemos cuatro obras en ejecución bajo este programa en Federal, Paraná, Victoria, y en Gualeguaychú, esta obra que hoy licitamos para la ampliación del parque acuático, y tres más por licitar”.



Al cerrar su alocución, Richard hizo mención a que “en Federación hoy tenemos muchas obras en ejecución, como la del Hospital San José, la escuela Pellegrini, al igual que la obra de saneamiento de desagües pluviales en su segunda etapa, aportes de la provincia que, por decisión del gobernador Bordet, contamos con financiamiento para acompañar a los municipios en Infraestructura Urbana, y por eso se está trabajando en la pavimentación de algunas cuadras”. “Obras de todo tipo, para dar garantías en la calidad de vida y desarrollo de la localidad”, acotó.



Por su parte, el intendente Ricardo Bravo, al hacer uso de la palabra dijo: “Hoy es un día importante para nuestra ciudad, estamos por realizar la apertura de sobres de una obra que va a diversificar nuestro producto turístico. Es una obra que surgió de un trabajo articulado, y va a permitir ampliar nuestro parque acuático, que por suerte tiene una gran demanda”.



“Quiero agradecer al gobernador Gustavo Bordet, por colocar a Federación en su agenda, y al ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, por acompañar y entender la necesidad de un sector importante de nuestra comunidad para llevar adelante esta inversión. Como siempre digo, Federación sigue creciendo, no tiene techo, y cada uno de los que tenemos responsabilidades de gobierno debemos trabajar fuerte porque todo lo que sea inversión en el turismo, derrama después a toda la comunidad” indicó.



En representación de la secretaria de Turismo de la provincia, el director general de Planeamiento Estratégico y Desarrollo Turístico, Alejandro Richardet, en primer lugar expresó el saludo de la titular, Laura Saad, “que se encuentra con actividades fuera de la provincia”. Seguidamente, destacó que “esta es la ciudad insignia del producto termal de la provincia, y la posibilidad de agrandar el parque acuático termal e innovar es esencial para el sector”.



Por otro lado, Richardet hizo mención a la especificad de la obra y comentó que “al no ser una obra convencional, demandó trabajar para convencer al Ministerio de Turismo nacional para su financiamiento. El argumento lo tenía la propia ciudad, toda la experiencia acumulada y lo que ha crecido con el parque termal y acuático. En ese marco, desde el gobernador Gustavo Bordet, el Ministerio de Planeamiento, y todos los equipos se pusieron a disposición del municipio y se logró concretar”.



Finalmente, el director del Errter, Ramón Barrera, afirmó: “Feliz, obviamente, por sumar una nueva obra a lo que tiene que ver con todo el desarrollo termal que se lleva adelante en la provincia de Entre ríos, en este caso para Federación. Y destacar que estamos trabajando fuertemente para que la ciudad cuente con un segundo pozo termal, el trabajo y negociaciones están avanzadas, por lo que consideramos que puede concretarse en breve”.



El presupuesto oficial para la obra asciende a 102.983.887,26 pesos, con un plazo de ejecución de 180 días. Una empresa presentó su oferta: Peterson, Orlando José María.



Detalles técnicos



La obra se encuentra dentro de la localidad de Federación en el sector norte de la ciudad, considerado punto de vista turístico de la misma. Si bien, tanto el parque acuático como el parque termal funcionan en óptimas condiciones, se propone ampliar el parque y brindar nuevos atractivos para hacer frente a la creciente demanda.



Se trata de un proyecto integral en el sector norte del predio de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, lindero a la traza de la ex ruta 14 que, a su vez, será un nuevo nexo entre el parque acuático y la pileta Sensaciones del parque termal, siendo un eje vinculante por la posición geográfica dentro del predio.