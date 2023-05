Se desarrolló el Campamento Estudiantil de la Universidad Adventista del Plata

Se llevó a cabo la primera edición del Campamento Estudiantil 2023, del 5 al 7 de mayo, en la Universidad Adventista del Plata (UAP) de Villa Libertador San Martín; participaron más de 240 estudiantes y docentes provenientes de Santa Fe, Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Paraná.

El programa se destina a los estudiantes de quinto año del secundario del Sistema de Educación Adventista para que puedan conocer el campus universitario y la propuesta académica de la UAP y, a su vez, vivir la experiencia universitaria.



A lo largo del fin de semana se desarrollaron distintas actividades programadas por el departamento de Deportes y Recreación de la UAP junto con alumnos del Profesorado de Educación Física (PEF); entre ellas, armado de campamento, dinámicas acuáticas y visitas guiadas por el campus universitario. Por otro lado, se realizaron charlas vocacionales propuestas por el Centro de Asesoramiento Estudiantil. Además, como parte del programa, se realizó en el Salón de Pioneros la Expo Carreras: la presentación de las distintas propuestas académicas de la UAP por cada facultad. En esta instancia, alumnos cursantes de cada una de las carreras, invitaron, comentaron y motivaron a cada visitante acerca de su cursado y experiencia en las disciplinas que se preparan.



Para finalizar, por las noches, los estudiantes pudieron participar del inicio de la Primera Semana de Énfasis Espiritual del año, titulada “El Influencer” que tuvo como orador principal al Pr. Abdiel del Toro.



Los testimonios de participantes del encuentro



Agustina Aguilera, alumna del Instituto Adventista de Rosario, valoró: “Cuando llegamos acá nos recibieron con la mejor disposición; hicimos actividades muy entretenidas y nos explicaron muchas cosas en cada una de las charlas, como la historia de la Universidad. Lo que más me gustó fue la puesta de carreras porque la información es muy interesante para conocer más de cada una de las propuestas de acá. La estoy pasando muy bien, es una experiencia muy linda”.



“Desde que comenzó el recorrido, me han parecido unos momentos excelentes. Muy organizado y lindo para todos los estudiantes que venimos a conocer la Universidad. Hasta ahora me ha generado mucho interés la propuesta académica de Psicología, por lo que estoy muy emocionada por considerar a la UAP como una de mis posibilidades para comenzar mis estudios académicos, ponderó Nicole, alumna del Instituto Adventista de Morón.



Y Haziel, alumna del Instituto Adventista de Paraná, remarcó: “Visitar la Universidad y percibir que el lugar es muy tranquilo, junto con la atención espléndida que nos han dado, me está resultando una vivencia interesante. Sobre todo, por las actividades que hemos realizado porque nos permite conocer no sólo a la UAP, sino que, además, también podemos entablar relación con estudiantes de otros colegios”.