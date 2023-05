Para relajar: Dictan clases de yoga en el Centro Cultural Gloria Montoya

Dictan clases de yoga en el Centro Cultural Gloria Montoya de Paraná. Al respecto, el instructor, Ricardo Levin, informó a Elonce que “el yoga se puede hacer a cualquier edad, una de lo fundamental es volver a respirar de una manera yoistica, y no como lo hacemos ahora que es de una manera superficial motivado por el estrés, la ansiedad, los enojos”En este sentido, el experto en yoga sostuvo que “ninguna persona esta exenta de los desafíos de la vida y las cosas que van sugiriendo como los enojos, la muerte, falta de dinero, trabajo y demás. Sin embargo, la diferencia reside en cómo atravesamos esta situación y salir más rápido de una negatividad”.Al consultarle sobre cómo actuar en diferentes etapas de la vida, detalló que “porque nos quejemos las cosas no se van a solucionar, la queja es una rueda que no termina más, entonces debemos buscar opciones desde un lugar sereno y relajado”.