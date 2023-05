Andrés Sabella: "Medio siglo de crecimiento y educación pública de excelencia"

Institucionales La UNER celebró su 50º aniversario con un acto en Concepción del Uruguay

El vínculo con los gobiernos locales

Una jornada de festejos

En medio de un contexto histórico turbulento, el 10 de mayo de 1973 se conformaba la Universidad Nacional de Entre Ríos. Para conmemorar el cincuentenario de su creación se realizó una jornada de festejos, que cerró con un acto central en el Auditorio Carlos María Scelzi de Concepción del Uruguay. "En estos 50 años de trayectoria hemos construido una universidad transparente, democrática, que crece y que continúa consolidando su imagen institucional, y sobre todo la educación pública de calidad. Cuando miramos el camino recorrido, podemos afirmar que hemos dado vasto cumplimiento al mandato fundacional", manifestó el rector Andrés Sabella."Trabajamos por una universidad comprometida con el desarrollo sostenible, con el empleo para la provincia, que se hace eco de las problemáticas sociales; estamos generando nuevos procesos de desarrolloa partir del conocimiento y consolidamos más espacios de democratización garantizando las libertades y los derechos", resaltó durante su alocución el rector de la UNER.Previo a las actividades centrales, tanto el rector como la vicerrectora Gabriela Andretich descubrieron una placa conmemorativa en el hall de Rectorado. El acto reunió en el escenario junto a Sabella a los ex rectores César Gottfried, Eduardo Asueta y Jorge Gerard, además del ex decano de Ciencias Económicas Eduardo Muani, quien moderó la charla que recorrió las etapas atravesadas por la Universidad desde el retorno de la democracia. También hubo un minuto de silencio para autoridades, docentes, no docentes, estudiantes, graduados y graduadas, que formaron parte de la historia de la Universidad, en especial, a quienes fueron víctimas de la pandemia.Posteriormente tomó la palabra Daniel López, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, quien valoró: "Es importantísimo el momento que tuvimos con los ex rectores que compartieron el camino y el trabajo que cada uno de ellos como síntesis de la política interna de la universidad y de la soberanía de la comunidad universitaria llevaron adelante. Han hecho una universidad en el hoy pero también que está en el futuro siempre, un futuro que nos interpela, un escrutinio constante del presente"."Necesitamos una universidad que se comprometa con el desarrollo sostenible, con el empleo para la provincia, que se haga eco de las problemáticas sociales. Necesitamos generar nuevos procesos de desarrollo, y generarlos a partir del conocimiento. Necesitamos una universidad que le de más democratización a la democracia. Que profundice las libertades y los derechos", destacó a su turno el rector de la UNER.En representación del gobierno provincial, la vicegobernadora Laura Stratta expresó: "Soy egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación. Fue muy importante tener una oferta académica de calidad en mi provincia, y es muy importante que la UNER tenga 9 facultades distribuidas a lo largo y ancho de Entre Ríos. La UNER es importante, trascendente y valiosa, no solamente para la educación sino para la provincia. Siempre hemos articulado respetuosamente y poniendo lo mejor de cada una de las partes".Durante el inicio de su discurso Sabella agradeció la presencia de autoridades de los municipios donde la UNER tiene sedes: "En el mandato fundacional de la Universidad Nacional de Entre Ríos estaba la necesidad de la relación estrecha con los gobiernos locales, el provincial y el nacional", remarcó; al tiempo que destacó el rol fundamental de las gestiones para llevar adelante obras en las distintas ciudades.En consonancia con esta mirada el intendente de Paraná, Adán Bahl, señaló a UNER Medios: "La UNER ha permitido el ascenso social, la posibilidad de tener un mejor pasar que la generación anterior. Un derecho argentino que hoy está en peligro y que tenemos que defender a capa y espada porque la educación es el único camino posible para un mejor futuro no solo personal, sino colectivo. Celebro el impacto que esta casa ha tenido en las mejoras institucionales, profesionales, productivas de Entre Ríos y me comprometo a seguir trabajando por la educación superior pública y gratuita de calidad desde cualquier rol de decisión política que me toque desempeñar".Asimismo, el intendente de Concepción del Uruguay y Consejero Superior, Martín Oliva, destacó el vínculo recíproco entre el municipio y la Universidad, que deriva en beneficio de la ciudadanía y un desarrollo de la ciudad basado en el conocimiento que la casa de estudios aporta.Las celebraciones tuvieron como protagonistas a quienes erigen día a día a nuestra casa de estudios, que compartieron sus relatos en Aire de Todos, con una transmisión especial en vivo por las tres radios de la UNER que se pudo escuchar en toda la provincia.Frente a Rectorado, estudiantes de escuelas secundarias recorrieron los stand de la Feria de carreras itinerante Viví la UNER para conocer las propuestas de las nueve facultades. Además, se informó sobre las políticas universitarias en los puestos de Bienestar Estudiantil y del Instituto Becario de Entre Ríos, y participaron de charlas enmarcadas en el Programa Sigamos Estudiando, organizadas por la Secretaría Académica.Para compartir su universo de creaciones y convocar a la lectura, la Editorial de la UNER (EDUNER) estuvo presente con su colecciones y catálogos, y brindó la charla Los libros, ¿cómo se hacen?. Vivir los acontecimientos y el quehacer de nuestra Universidad desde la risa fue la invitación que hizo la muestra Integralidad en el humor, con las ilustraciones del humorista gráfico Marbot. La fiesta continuó en el Auditorio Carlos María Scelzi con el show acústico de la banda Suma Paciencia. Al finalizar el acto, el Coro Tahil Mapu de la UNER compartió su repertorio bajo la dirección de Leonel Policastro.La Universidad continuará con una agenda de actividades conmemorativas que se extenderán a lo largo de 2023 en distintos puntos de la provincia.