La UNER celebró su 50º aniversario con un acto en Concepción del Uruguay

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) celebró los 50 años de su fundación a través de un acto protocolar que se desarrolló este miércoles en el Auditorio Municipal "Carlos María Scelzi" de la ciudad de Concepción del Uruguay. La ceremonia estuvo encabezada por el rector de la UNER, Andrés Sabella y el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Daniel López; y contó con la presencia de la vicegobernadora Laura Stratta en representación del gobernador Gustavo Bordet, junto al ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay. También estuvieron presentes los intendentes de las ciudades de Concepción del Uruguay, Martín Oliva; el intendente de Paraná, Adán Bahl; intendente de Concordia, Enrique Cresto; el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio; el intendente de General Ramírez, Gustavo Vergara; legisladoras y legisladores provinciales y nacionales, autoridades municipales y provinciales, ex rectores de la UNER y representantes de universidades de diversos puntos del país.Durante el acto central de una serie de actividades conmemorativas, Stratta expresó su orgullo y alegría por estar presente en este acto de la UNER al ser una egresada de esta casa de estudios, a la que caracterizó como “una institución importante, trascendente y valiosa no solamente para la educación sino para la provincia en su conjunto”. En este sentido, agregó que “La Universidad Nacional de Entre Ríos surgió en función de una reivindicación histórica que venía llevando adelante la provincia para tener educación universitaria de calidad y que tuvo que atravesar distintos momentos, desde su fundación, atravesado por dictaduras, pero que afianzó un camino donde los valores de la democracia fueron la base, como el valor de las libertades, la garantía de derechos y el debate de ideas”.Además, resaltó la importancia de que la UNER “tenga nueve facultades distribuidas a lo largo y a lo ancho, con una oferta académica que lo que hace es abrir puertas y generar oportunidades” y que “es muy importante que podamos perfilar y tener una universidad con responsabilidad social y que aporte al desarrollo social y económico de la Provincia de Entre Ríos”. Al respecto, agregó que “siempre hemos articulado de una manera respetuosa, trabajando y haciendo y poniendo lo mejor de cada una de las partes, trazando horizontes y agendas comunes”.Por otro lado, la vicegobernadora remarcó la relevancia de esta Universidad “que tiene ver con la forma en que las y los entrerrianos entendemos y llevamos adelante nuestras vidas y elegimos nuestras carreras” pero que también “tiene que ver con una universidad abierta, plural, democrática, que puede adaptarse a los tiempos que corren, con instituciones que sean sólidas y que también puedan dar respuestas a las nuevas demandas que nos plantean las sociedades”. En este sentido, afirmó que “repensar los modos en que hoy se enseña y en que hoy se aprende, también tiene que ver con poder pensarnos como parte de una Argentina que también necesita de estas revisiones” y que para ello “los proyectos de extensión y los proyectos de investigación son fundamentales para justamente tener una universidad de puertas abiertas que se involucre con la realidad social para que pueda transformarla”.Por último, reconoció a “todas y todos los que han hecho posible sostener esta universidad, a pesar de las vicisitudes” y reafirmó el compromiso compartido de afrontar “los desafíos de seguir afianzando una educación comprometida con la realidad social, que formando no solamente profesionales, sino ciudadanos comprometidos que nos permitan seguir afianzando un camino de desarrollo y crecimiento”.En esta misma línea, el rector Sabella expresó que “necesitamos una universidad que genere empleo para la provincia y que lo haga de manera sostenible, que lo haga justamente respetando el medio ambiente, y que genere nuevos procesos de desarrollo a partir del conocimiento, que se haga eco los problemas sociales, que le dé más democratización a la democracia, que profundice las libertades y los derechos”. Sobre este último punto, detalló que “la educación es un derecho y si nosotros no logramos saldar y no dejamos de repetir de que necesitamos a la educación para un derecho, es porque en realidad la educación en la Argentina sigue siendo para determinadas élites”.Además, se refirió a las cuestiones actuales de la educación en la provincia y en el país, donde afirmó que “desde el nivel en que nosotros nos toca actuar, tenemos que hacernos cargo para ver cómo saldamos las deudas de los otros niveles y cómo contribuimos a solucionar los problemas. El derecho a la educación no se consigue por el solo hecho de facilitar el ingreso, sino que lo vamos a conseguir cuando aseguramos y aseguremos la transición de los estudiantes en la universidad, y para eso tenemos que generar las políticas necesarias para revertir esta situación”.Asimismo, planteó la necesidad de “generar una renovación pedagógica, que nos invite a repensar todo el sistema, que nos obliga a repensar la duración de las carreras, los modos con los cuales enseñamos, y los procesos de internacionalización de la educación superior. Nosotros no podemos seguir pensando en que transmitimos conocimiento como lo hacíamos hace 50 años atrás. Tenemos que pensar que el conocimiento de nuestros estudiantes y de nuestros trabajadores es permanente. El compromiso de nuestra universidad es repensar esas prácticas, replantearnos y planificarnos, pero fundamentalmente en transformar todos esos diagnósticos y esos planes en acciones concretas”.Por su parte, Daniel López expresó: “En el país tenemos un sistema universitario casi único en el mundo, donde los argentinos decidimos que quien paga la educación universitaria es el Estado, que somos todos. La responsabilidad sobre la vida universitaria es inmensa, más en un país como el nuestro que lleva adelante políticas públicas concretas que dicen que la educación universitaria es un derecho humano. Tenemos la obligación de dar cuenta de que la mayoría del pueblo pueda entrar a las universidades, y esto se hace con políticas públicas concretas pero especialmente con recursos porque las políticas solamente se empiezan a hacer realidad cuando se hacen efectivas en el presupuesto”.Luego agregó: “La expansión y el financiamiento que hizo el Estado respecto de las universidades argentinas entre el 2003 y el 2015, y que por suerte hemos retomado a partir del 2019, con obras de infraestructura, en las becas Progresar y Manuel Belgrano. Las palabras son buenas, construir un discurso hasta puede ser emotivo, pero cuando hay que hacer realidad las cosas está el Estado y quienes lo administran para poder hacer esto”.