Empleados de Migraciones continúan con las medidas de fuerza

La delegada explicó que, tras socializar los reclamos y comenzar con medidas de fuerza, "por el momento no hemos tenido respuestas por escrito".



En concreto "sacaron gente de otros pasos y nos mandaron - en este caso - vinieron compañeros de Posadas; que son cuatro solamente y para cubrir un poco acá las guardias".



De todas maneras, Noto, insistió con que desde Nación "hasta el día de la fecha no hemos recibido ni una notificación y no está informado que se van a tomar nuevos expedientes para ingresos".



La referente de ATE detalló que con las cuatro personas que fueron derivadas "para nosotros es sumarle una persona nada más en cada guardia, dado que hacemos cuatro".



En ese marco, explicó que lo ideal "es tener seis inspectores al frente - para cubrir las computadoras - y dos supervisores; pero por el momento no puede ser ya que siempre hay trabajadores con certificados médicos, compañeros con licencia e incluso por ahí se autoriza una o dos vacaciones".



Es más, puntualizó, "si vos cubrís las guardias de día que tenés seis inspectores y dos supervisores, a la noche solamente te quedan dos personas; o sea, muy poco".



Demoras

Además, Noto comentó que las demoras para cubrir los ingresos o egresos ya no sólo se dan los feriados, fines de semana o días festivos. "Esto es algo de 24 horas; todos los días".



Obviamente, cuando hay un fin de semana largo, vacaciones o feriados "hemos superado los 14 mil ingresos y egresos", remarcó. Subrayando que "a veces estamos hablando de demoras de más de dos horas; incluso en el verano hemos llegado a tres o cuatro horas de demora".



Por último, sobre los pasos a seguir comentó que "hasta que no haya respuestas, seguramente estas medidas se van a seguir tomando".



Actualmente, se realizan asambleas por turnos y la modalidad "la vamos a charlar bien con nuestro representante que es Pedro Pérez, para ver cómo seguimos en la lucha", dijo a Diario Río Uruguay.