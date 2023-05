“La vacuna antigripal es la más solicitada” en centro de salud de Paraná

Continúa la vacunación contra la gripe y contra el Covid-19 en el centro de salud “Padre Kentenich”, ubicado en la zona de Sur de Paraná. “Los vecinos concurren, preguntan, se asesoran sobre las dosis y se vacunan”, comunicó la enfermera Roxana Gross ay confirmó que “no hay faltante de ninguna vacuna”.De acuerdo a lo que explicó, “se vacuna contra la gripe a bebés entre 6 y 36 meses, los mayores de 65 años, además de personas de entre 6 meses y 64 años con factores de riesgo”.“La vacuna antigripal es la más solicitada en la población”, confirmó al revelar: “Entre 20 y 30 personas por día vienen al centro de salud y la mayoría es para aplicarse la vacuna antigripal”.En la oportunidad, sostuvo que, en el área programática del centro de salud, no registran casos de pacientes con Covid-19. “Los vecinos siguen vacunándose contra el Covid-19 porque están vigentes los refuerzos tanto para chicos como para adultos”, indicó al respecto.Consultada a la enfermera sobre el levantamiento de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia –decretada por la Organización Mundial de la Salud-, ésta confesó que la medida fue “un respiro a toda la atención y a todo el trabajo arduo que hubo en ese momento”. “De igual manera, no dejamos de estar a la expectativa de los pacientes que llegan con síntomas porque el coronavirus no se erradicó, sino que aprendimos a vivir con el virus y no dejamos de cuidarnos, pero ya un poco más relajados”, fundamentó Gross. De hecho reflexionó: “Siempre estuvimos y la pandemia nos ensenó a trabajar en equipo, a cuidarnos entre nosotros”.El centro de salud, ubicado en calle 1er Congreso Mariano Nacional 3057, está abierto de 7 a 17 y el vacunatorio, de 8 a 16.30. “Asistimos a vecinos de la zona de quintas, de los barrios Los Berros, El Perejil, que vienen por cuestiones de salud y control de vacunas, pero también solicitan ayuda a nivel económico-social y, debido a que trabajamos en red con otras áreas, se evalúa a qué sector se los debe derivar para encaminar la problemática que tienen”, especificó la enfermera.