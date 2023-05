Gualeguaychú se prepara para la gran Fiesta del 25 de Mayo

Días pasados se realizó la primera reunión informativa para todos los interesados en participar con un puesto de ventas en los festejos por el día de la patria de la que participaron más de 120 personas contando con la presencia de los referentes de las diferentes áreas municipales.Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizan a través de la página web del municipio: www.gualeguaychu.gov.ar hasta el 12 de mayo. En la web se encuentra todo el material necesario para descargar el cual deberán leer previo a realizar la inscripción (reglamento general, protocolo de lluvia, concurso a la mejor empanada, música de bailes y coreografía del pericón).La participación es gratuita, siendo el único requisito presentar las 10 parejas de baile que interpretaran los tres bailes típicos sobre la pasarela del Corsódromo: vals, pericón y chamamé. La fiesta se realizará el jueves 25 de mayo en el Parque de la estación de 9 a 18 hs.Como cada año se realizará el acto protocolar seguido por el desfile y los bailes típicos y durante la tarde los artistas locales actuarán sobre el escenario principal.Por consultas o inquietudes se podrán comunicar al área de ceremonial al 420430 o al correo electrónico [email protected] De igual manera, la Municipalidad de Gualeguaychú convoca para participar de la fiesta a quienes realicen artesanías, manualidades y venta ambulante de garrapiñadas, pochoclos, copos de nieve, etc. Quienes estén interesados deberán acercarse para realizar la inscripción en la secretaria de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, en el área de Economía Social ubicada en Luis N. Palma 691, de lunes a viernes de 8 a 11 hs.Cabe aclarar que las artesanías deben ser de producción propia, no está permitida la reventa y deben ser, si o si, de la localidad de Gualeguaychú. Asimismo, los artesanos no estarán habilitados para la venta de alimentos de ningún tipo, sólo podrán ofrecer sus artesanías o manualidades de realización propia.El cierre de las inscripciones será el 12 de mayo.