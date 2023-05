Recordaron en Paraná a fallecidos en II Guerra Mundial y caídos en Malvinas

Se desarrolló un acto conmemorativo en honor a los fallecidos en la Segunda Guerra Mundial contra el Fascismo y en reconocimiento a los caídos en la Guerra de Malvinas, este jueves en Plaza de las Colectividades de Paraná.“Es una fecha que se conmemora siempre en todo el mundo, porque en Rusia y Ucrania, no hay familia que no tenga un fallecido en la Segunda Guerra Mundial y saben que es un gesto que entró en la historia cuando un soldado soviético ingresó a una casa rota y al morir escribió con su propia sangre `Nosotros morimos de pie para que ustedes nunca vivan de rodillas´”, comunicó ala directora de la Casa de Rusia en Paraná, Svetlana Sajarova de Valente.Sajarova de Valente, cuyos abuelos estuvieron en esa guerra, ponderó: “Todos lucharon contra el fascismo y gracias a la victoria de ellos, ahora tratamos de vivir en paz”.Los representantes de las colectividades rusas en Paraná se encuentran en un congreso nacional en Santiago del Estero y por este motivo no pudieron asistir al acto conmemorativo, que contó con la presencia de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.Los días 8 y 9 de mayo se celebran las Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial, una ocasión propicia para honrar a los millones de personas que perdieron sus vidas en duras circunstancias.Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estas jornadas tienen un significado especial, ya que el fin de este conflicto mundial selló la victoria contra el fascismo y la tiranía, propiciando las condiciones para la creación de este organismo.