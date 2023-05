CAFESG avanza con las obras en Liebig y Estación Yeruá

En Pueblo Liebig se pudo constatar el avance de la Etapa 2 de la obra de Iluminación de acceso a la localidad viniendo desde San José por la Ex ruta Provincial N°26, en rigor la obra tendrá un desarrollo total de 455 metros incluyendo la iluminación del puente para el cruce del Arroyo Perucho Verna y representa una inversión cercana a los treinta millones de pesos por parte de CAFESG. Ya se colocaron las columnas que sostendrán las luminarias LED que le darán nueva vida a un paso históricamente oscuro, con lo cual la obra ya está en un 40% de avance.



Julio Pintos, intendente de Liebig señaló durante la recorrida que "esta es una obra más que importante para nuestra comunidad por lo que estamos muy contentos y ansiosos para que muy pronto ya la podamos inaugurar y que la disfruten tanto nuestros vecinos como todos los que vienen a nuestra ciudad. Además vamos a seguir gestionando su continuidad hasta la rotonda de la ex ruta 26 que nos une con San José y con Colón".



Por su parte, el senador provincial por el departamento Colón, Mauricio Santa Cruz, que también se hizo presente durante la visita de obra destacó "que CAFESG esté actualmente con un frente de obras muy importantes en el interior del departamento Colón ya que además de esta iluminación en Liebig, se está ejecutando el cordón cuneta en Hambis, la plaza de Ubajay y pronto saldrán a licitación las obras para Pueblo Cazes, La Clarita y Colonia Hoker, lo que hará un total de seis obras en nuestro departamento, así que más que agradecidos a las respuestas dadas desde el organismo por su presidente Luis Benedetto y todos los vocales".



En tanto, en la localidad de Estación Yeruá, en el departamento Concordia, CAFESG lleva adelante la obra de cordón cuneta y badenes que tiene por objetivo mejorar los escurrimientos pluviales superficiales, facilitando el mantenimiento de las calles, como así también se evitará la acumulación de aguas en depresiones en el frente de las viviendas por donde pase la obra.



Héctor Santos, presidente de la Junta de Gobierno de Yeruá se mostró "orgulloso y muy contento por haber gestionado y podido traer esta obra a nuestro pueblo, para nosotros es de gran importancia porque nos mejora mucho el mantenimiento de las calles y mejora también el ingreso a las viviendas de los vecinos".



Luego de su paso por ambas obras, Mozetic remarcó "la importancia de la presencia del Estado provincial en estas comunidades más pequeñas porque con recursos propios es imposible que realicen estas obras, es ahí donde CAFESG cumple un rol histórico fundamental, ya que no solo tenemos presencia en las ciudades cabeceras o más importantes de cada departamento de la región de Salto Grande, sino que hasta en las más pequeñas, como por ejemplo Colonia Hambis donde estuvimos la semana pasada recorriendo la obra de cordón cuneta en una comunidad que no llega a los cien habitantes, para nosotros es un orgullo poder hacer estas cosas por estos vecinos".