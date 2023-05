Colón conmemoró un nuevo aniversario del hundimiento del crucero ARA Belgrano

La Municipalidad de Colón realizó este martes 2 de mayo un nuevo homenaje con la colocación de una ofrenda floral en la Plazoleta Malvinas Argentinas en el marco del 41° aniversario por el hundimiento del crucero ARA General Belgrano donde perdieron la vida 323 argentinos.



El Intendente José Luis Walser presidió la ceremonia de recordación de la cual participaron además el viceintendente Ramiro Favre, funcionarios municipales, representantes de fuerzas de seguridad, veteranos y familiares de ex Combatientes de la Guerra de Malvinas.



El Presidente Municipal se refirió al acontecimiento y dijo al respecto: "Con nuestros Héroes y sus familiares, tenemos el compromiso de mantener vivo Malvinas y en este trabajo lo venimos haciendo junto a ellos; para nosotros, pero también para las generaciones más jóvenes que por ahí no vivieron lo que fue Malvinas".



"Hemos generado con todos los familiares y con nuestros héroes una relación de amistad y cada vez que hay una fecha relacionada a Malvinas nos juntamos, nos abrazamos y recordamos para seguir malvinizando, que es el objetivo que ellos tienen. Necesitamos mantener vivo Malvinas y nosotros desde nuestro lugar aportamos un granito de arena para que eso pase", señaló José Luis Walser.



Sobre el acontecimiento histórico



El hundimiento del crucero ARA General Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982, durante la guerra de las Malvinas. El hundimiento del crucero argentino permitió a los británicos la superioridad naval en la zona. El ataque causó la muerte de 323 argentinos (prácticamente la mitad de las bajas de Argentina en todo el conflicto).



Por otro lado, el pasado 1° de mayo se cumplieron 41 años del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina en el conflicto armado, destacándose el coraje y valor de los pilotos argentinos no solo por la prensa argentina sino también por los altos Mandos ingleses.