Dictan curso en Centro de Jubilados para obtener la licencia de conducir

Se realizó en el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná un curso para poder renovar la Licencia Nacional de Conducir. De esta manera se reedita una experiencia que, en el caso de los adultos mayores, facilita la gestión de un trámite que representaba cierta dificultad.“Cada vez es más complicado sacar la licencia, el año pasado por suerte rendí perfecto todo, pero este año ya no sé”, dijo un hombre aal destacar que conduce desde los 14 años y “es toda una vida manejando”Asimismo, sumó que “nunca chocó ni tuve algún problema, no use nunca el seguro”.“Hace una semana que estoy estudiando para aprobar y espero que sea todo más simple”, mencionó un hombre al recordar que cuando el comenzó a conducir sacó la licencia para ser chofer de colectivos”.“Aprendí a manejar en un automóvil Ford T que era de mi padre y un día con mi hermano se lo sacamos un día”, mencionó otro hombre al resaltar que “cuando se maneja en la ruta es cuando más se agarra ritmo”.Asimismo, amplió que “el examen de conducir debería ser cada dos años, no todos los años, pero bueno”.“No es justo lo que hacen con nosotros, todos los años tenemos que hacer esto”, valoró una mujer al recodar que maneja hace unos 40 años y es algo que disfruta mucho, sobre todo en la ruta.En tanto, la presidenta del Centro de Jubilados de Paraná, Griselda Ledesma, dijo que “en esta ocasión la Municipalidad dividió los grupos para rendir la parte teórica. Los que hicieron los talleres antes solamente rinden, y quienes no deben hacer el curso entero”.Por su parte, el vicepresidente, Mario Huss, resaltó que “todos los jubilados salen contentos, porque se les tiene paciencia, y es algo que les sirve mucho”.