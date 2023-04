El municipio de Paraná hizo una jornada por el Día del Animal en la Costanera

Paraná Ciudadanos paranaenses aprovecharon la agradable noche en la Costanera

Cronograma de operativos barriales durante el mes de Mayo:

El Día del Animal se celebra en Argentina todos los 29 de abril en conmemoración al fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, un abogado que luchó por los derechos de los animales y que durante más de cincuenta años fue primer secretario y presidente de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales.Estudiantes de tercer año de la carrera de la Tecnicatura en Higiene y Salud Animal de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER colaboraron en el operativo con acciones vinculadas a sus prácticas profesionales.La directora de Salud y Bienestar Animal de la Municipalidad de Paraná, Patricia Schmidt, expresó: “La convocatoria ha sido muy buena, la gente presta atención a lo que el veterinario le indica. Es la tercera jornada que organizamos, ya anduvimos por otros barrios y hoy es el cierre. La verdad que el balance es altamente positivo porque la gente es consciente de que tiene que vacunar a sus mascotas y desparasitarlas. Además los asesoramos acerca sobre tenencia responsable y la importancia de la castración.Finalmente, Ignacio Correa quién participó como pasante de dichas jornadas junto a sus compañeros, en la parte didáctica ofreciendo juegos y premios para educar sobre la tendencia responsable sobre las mascotas, manifestó: “La gente se engancha con nuestra propuesta. En lo personal me parece una experiencia hermosa. Y que haya un espacio gratuito como este que brinde atención y asesoramiento gratuito es muy bueno”.Florencia, vecina que se acercó con Chimichurri, su perro valoró este tipo de iniciativa: “Re bien organizada, porque te vacunan de la rabia todos los animales, y te dan para desparasitarlos. Sirve para concientizar, porque por ahí hay mucha gente que no sabe que todos los años hay que vacunarlos”.Enrique, otro vecino que concurrió con sus perros; Chester, Taya y Coco, destacó: “Me parece algo muy bueno, no solamente porque hoy es su día; sino porque es una manera de generar conciencia en lo que respecta al cuidado y la salud de los animales. Es una responsabilidad ya que son parte de la familia”.Estuvieron presentes las subsecretarias de Salud, Silvina Saavedra; de Gobierno, Valeria Orzuza; y la presidenta de la Sección Paraná de Médicos Veterinarios, Marcela Troncoso.2 al 5: Vecinal Güiraldes, en la Plaza de los Trabajadores de calle Ricardo Güiraldes entre Junín y Las Piedras.8 al 10: Vecinal Florida, en calles Francisco Soler y Pérez Colman.11 y 12: Vecinal El Trébol en calle Los Junquillos, entre Borges y Las Orquídeas.15 y 16: Barrio Las Rosas, en calle Morath, entre José Serí y Francia.17, 18 y 19: Villa 351, en la plaza ubicada en Av. de las Américas y calle 351.22, 23 y 24: Puerto Viejo, calle 1365 (cortada) y Av. Estrada.29 de mayo al 2 de junio: CIC Este en calle Fermín Garay y Roque Sáenz Peña.