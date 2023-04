La comunidad artística celebra el 2° Encuentro Provincial de Muralistas

Más de 30 artistas celebran en Larroque (departamento Gualeguaychú) el Encuentro Provincial de Muralismo, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Municipio y que cuenta además con el apoyo de la Fundación IAPSER.En esta segunda edición consecutiva artistas visuales de toda la provincia realizan cinco obras murales elegidas por un jurado. Las y los asistentes realizaron pintura colectiva en espacios públicos y avanzaron con las obras murales. Además mantuvieron almuerzos y cenas grupales donde intercambiaron experiencias.Para esta mañana, las obras de Camila Mariani (Paraná); Evangelina Gervasoni (General Galarza); Florencia Salinas y Cristhian Gallicet (San José); María José Davrieux, Santiago De Lisi y Agustín Kreick (Pueblo Belgrano) y Rocío Lobos (Paraná) ya mostraban un gran avance. En las últimas pinceladas participan hoy las y los asistentes al Encuentro.La temática este año estará enfocada en el cuidado del agua y la cultura de Entre Ríos.Respecto de las obras, Sergio "Checho" Martínez (36) de Federal, participante del Encuentro contó que pertenece a un colectivo de muralistas que se llama Prisma. "Sobre este espacio puedo decir que es muy grato. Es la segunda vez que participo. La primera vez fue el año pasado en Aranguren, de donde también me llevé muchas experiencias geniales para nuestra carrera: las artes visuales". Además de las técnicas de pintura el muralista federalense rescató la calidad del trato de las personas de la comunidad. "En este Encuentro nosotros trabajamos sobre el cuidado del agua, sobre la concientización del cuidado del agua y la contaminación, y justo estamos pintando sobre un paredón de una escuela". Al despedirse el artista invitó a todas las personas a visitar el mural que estará terminado esta tarde.Por su parte, Roció Lobos (40), artista, muralista y arquitecta de Paraná, contó su experiencia destacando el orgullo que siente al ser parte de la actividad. "Hago hincapié en que este es un encuentro de toda nuestra provincia. Siento que es el comienzo de algo que un futuro puede crecer, una puerta para seguir generando intercambio cultural entre colegas, intercambio de técnicas, de charlas donde se debate sobre nuestras problemáticas cotidianas además de pintar. Nos vamos llenos de saberes y de experiencias, y con un estímulo de continuar con entusiasmo", dijo Lobos.Al referirse a la temática de los murales propuesta por la convocatoria remarcó: "nos hace poner el ojo en la cuestiones ambientales y las tradiciones. Me parece muy bueno para visibilizar y dar un mensaje a los vecinos y vecinas de Larroque y de todo Entre Ríos". Finalmente, la artista reflexionó: "durante estos días, los niños y las niñas pasaban siempre ofreciendo su ayuda, nos preguntan de qué se trataba. Hubo muy buen recibimiento y hay un interés en la comunidad, eso es muy gratificante. Ojalá estos murales siembren una semilla en los niños y las niñas no solo para pintar, sino para que se ponga atención en el cuidado del ambiente y la cultura".El jueves 27 por la tarde se realizó una bienvenida institucional que contó con la presencia de autoridades municipales y provinciales: Francisca D´Agostino, secretaria de cultura de Entre Ríos; Leonardo Hassell intendente municipal de Larroque; y Analía Duarte, secretaria de Gestión Cultural y Educación."Estamos felices de poder realizar este segundo Encuentro. Desde el comienzo de la gestión advertimos la gran tradición que tiene Entre Ríos en la disciplina mural y nos propusimos hacer un encuentro con el sector. Está actividad es valiosa no solo por el patrimonio artístico que quedará en la ciudad, sino porque es un espacio de reunión del sector para conversar de las problemáticas particulares" dijo D´Agostino al dar la bienvenida a los presentes. También se dirigió a los asistentes para transmitir el deseo de que la comunidad de artistas se apropie del evento. "Que lo que vivimos hoy se transforme en semilla de nuevas ediciones".Por su parte, Hassell remarcó la alegría de ser protagonistas y abrazar una disciplina artística tan importante como el muralismo. "Hoy ya recorrimos distintas obras y conversamos con los artistas. Valoramos mucho que sea un espacio de encuentro y aprendizaje. Les agradezco a ustedes, a los artistas que van a dejar el sello de sus obras en nuestras calles".A su turno, Analia Duarte dijo "estás obras plasmadas en las paredes de las instituciones de nuestra localidad quedarán como memoria de este Encuentro con un mensaje muy sentido".Y agregó: "Agradezco haber sido sede de este Encuentro. Siempre es gratificante encontrarnos con personas de toda la provincia y asumir el desafío de organizar eventos que no hemos organizado nunca". La funcionaria municipal agradeció también a las instituciones públicas que cedieron las paredes para la producción de las obras murales.Esta tarde, posterior a la entrega de certificados e inauguración de murales tendrá lugar una celebración en plaza San Martín donde actuará la banda de rock local El Clan y habrá feria de emprendedores.