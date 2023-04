Diputados firmó convenio con la UNER para realizar estudios socioeconómicos

Foto 1/2 Foto 2/2

La Cámara de Diputados de Entre Ríos, a través de su presidente Angel Giano, firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), para llevar a cabo estudios en los Centros Urbanos Intermedios de la provincia y ver la necesidad a partir de los mismos de iniciativas legislativas. La primera experiencia se realizará en Concordia.



Se denomina Centros Urbanos Intermedios a aquellas localidades que tienen entre 100.000 y un millón de habitantes. Es por ello que la iniciativa impulsada por la Cámara de Diputados y la UNER comenzará este mes con un análisis sobre las condiciones sociales y económicas de Concordia, para lo cual la Facultad de Ciencias Económicas dispondrá de profesionales para cumplir con los objetivos acordados.



El plazo de ejecución es de dos meses y luego cada una de las entidades podrá hacer uso del material para la publicación en el medio que considere apropiado.



Giano explicó que "este trabajo permitirá conocer la realidad concreta de las distintas ciudades de nuestra provincia, por lo que nos resultó sumamente importante acompañar el proyecto y a partir de los resultados analizar con diputadas y diputados las iniciativas legislativas que correspondan". "Desde la Legislatura trabajamos para potenciar los territorios y este estudio servirá para tener datos particulares de cada uno de ellos a disposición de la comunidad toda", dijo el presidente de la Cámara de Diputados.



Sebastián Pérez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas manifestó: "Es una alegría y es un trabajo continuado, ya que nuestra Facultad viene trabajando con el sistema público provincial hace un tiempo". "Agradecemos la confianza de la Cámara de Diputados y nos sentimos muy predispuestos para trabajar con la Cámara de Diputados", aseguró.



El diputado Néstor Loggio (Bloque Justicialista Frente CREER Entre Ríos), quien preside la Comisión de Producción, Comercio e Industria y participó del proyecto expresó: "era algo que veníamos hablando con el presidente de la Cámara para evaluar las cuestiones productivas, económicas y sociales de la Provincia. Este trabajo nos permitirá realizar un análisis más profundo e insumos para la toma de decisiones. No podemos pensar un modelo de desarrollo si no tenemos datos duros respecto de la realidad concreta sobre la cual estamos parados".



Gabriel Weidmann, secretario de Investigación de la Facultad explicó: "Los datos resultantes sirven para tener un panorama de las condiciones de la localidad observada, saber cuál es la tasa de empleo, de pobreza, las causas y las posibles acciones para mejorar. El objetivo es tener una mirada más profunda ya que muchas veces estos datos se publican en una sistematización nacional y no se indagan sus particularidades".