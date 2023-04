Inscriben a juveniles para la instancia local de los Juegos Evita

Deportes que participan y categorías

Está abierta la inscripción para la instancia local de los Juegos de la Ciudad Evita 2023. La instancia local, organizada por la Municipalidad de Paraná, es clasificatoria para los Juegos Evita provinciales. Más de 50 disciplinas serán parte de esta edición. Podrán participar chicos y chicas en las categorías Sub14, Sub15, Sub16 y Sub17.Los deportes son de modalidad Comunitaria (Federados y/o No Federados) masculinos y femeninos. Para esta versión se suman los deportes urbanos, ajedrez, básquet 3x3, escalada, skate, breaking, BMX freestyle, freestyle y parkour.Los interesados deberán solicitar planilla de inscripción en el correo electrónico: [email protected] Una vez que completen dicha planilla deberán reenviarla al mismo mail para quedar anotados. Tienen tiempo hasta el 30 de abril.La subsecretaria municipal de Deportes, Liliana Guzmán, confirmó aque a través de la supervisión de Educación Física y Departamental de Escuelas, se contactó a los profesores de Educación de Física de la ciudad y los alrededores “para que evalúen a sus alumnos con el fin de acercarlos a estas instancias locales”.Pueden inscribirse juveniles federados y no federados. “Se los evaluará, no para una competencia de alto rendimiento, sino para una participación a fin de darles la posibilidad de seguir en otras instancias”, explicó.“El año pasado, Paraná estuvo de fiesta en lo deportivo con los niños, adolescentes y jóvenes y pretendemos que este año sea de la misma manera”, fundamentó. “Y este año se incluyeron los deportes urbanos, como el parkour y el freestyle”, comentó al respecto.ACUATLON SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011AJEDREZ SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011ATLETISMO SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011BADMINTON SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011BASQUET 3X3 SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011CANOTAJE SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011CESTOBALL SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011CICLISMO SUB 14: años de nacimiento 2009-2010CICLISMO DE MONTAÑA SUB 14: años de nacimiento 2009-2010ESGRIMA SUB 14: años de nacimiento 2011-2012FUTBOL 11 MASCULINO SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011FUTBOL 11 FEMENINO SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011FUTBOL 7 MIXTO SUB 14: años de nacimiento 2010-2011HANDBALL PLAYA SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011HOCKEY SOBRE CESPED SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011JUDO SUB 14: años de nacimiento 2009-2010LUCHA LIBRE Y GRECOROMANA SUB 14: años de nacimiento 2010-2011NATACION SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011NATACION ARTISTICA SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011-2012OPTIMIST SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011PADEL SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011PATIN ARTISTICO SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011-2012PATIN CARRERA SUB 14: años de nacimiento 2010-2011PELOTA PALETA SUB 14: años de nacimiento 2009-2010TAEKWONDO SUB 14: años de nacimiento 2009-2010TENIS DE MESA SUB 14: años de nacimiento 2010-2011-2012TIRO CON ARCO SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011VOLEY PLAYA SUB 14: años de nacimiento 2009-2010-2011GIMNASIA ARTISTICA: años de nacimiento 2009-2010-2011-2012GIMNASIA RITMICA: años de nacimiento 2009-2010-2011-2012GIMNASIA TRAMPOLIN: años de nacimiento 2010-2011BASQUET 5X5 SUB 15: años de nacimiento 2008-2009ESCALADA SUB 15: años de nacimiento 2008-2009FUTSAL SUB 15: años de nacimiento 2008-2009KARATE SUB 15: años de nacimiento 2008-2009LEVANTAMIENTO OLIMPICO SUB 15: años de nacimiento 2008-2009-2010SKATE SUB 15: años de nacimiento 2008-2009TENIS SUB 15: años de nacimiento 2008-2009TIRO SUB 15: años de nacimiento 2008-2009-2010VOLEY SUB 15: años de nacimiento 2008-2009-2010GIMNASIA ARTISTICA: años de nacimiento 2009GIMNASIA RITMICA: años de nacimiento 2009AJEDREZ SUB 16: años de nacimiento 2007-2008BASQUET 3X3 SUB 16: años de nacimiento 2007-2008BOXEO SUB 16: años de nacimiento 2007-2008BREAKING SUB 16: años de nacimiento 2007-2008-2009CICLISMO SUB 16: años de nacimiento 2007-2008CICLISMO DE MONTAÑA SUB 16: años de nacimiento 2007-2008FUTBOL 11 MASCULINO SUB 16: años de nacimiento 2007-2008FUTBOL 11 FEMENINO SUB 16: años de nacimiento 2007-2008HOCKEY SOBRE CESPED SUB 16: años de nacimiento 2007-2008PELOTA PALETA SUB 16: años de nacimiento 2007-2008TRIATLON SUB 16: años de nacimiento 2007-2008RUGBY SUB 16: años de nacimiento 2007-2008WINDSURF SUB 16: años de nacimiento 2007-2008-2009ATLETISMO SUB 17: años de nacimiento 2006-2007-2008BASQUET 5X5 SUB 17: años de nacimiento 2006-2007BMX FREESTYLE SUB 17: años de nacimiento 2006-2007-2008VOLEY SUB 17: años de nacimiento 2006-2007FREESTYLE SUB 18: años de nacimiento 2005-2006-2007PARKOUR SUB 18: años de nacimiento 2005-2006-2007