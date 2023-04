Gino Tubaro brindó una charla sobre tecnología y crecimiento personal en Colón

Ante una sala llena, se presentó el inventor argentino Gino Tubaro en el Salón Mora Negra de la ciudad de Colón, hablando sobre tecnología y oficios del futuro. Lo hizo en el marco del Programa Municipal de Desarrollo e Innovación Productiva que impulsa la Municipalidad de Colón, que lanzó con la presentación de Tubaro, el ciclo de capacitaciones en Oficios del Futuro en programación e impresión en 3D.Por la tarde brindó un taller en el mismo lugar donde brindó más detalles de su emprendimiento y las técnicas de impresión.El intendente José Luis Walser le dio la bienvenida a la Ciudad al joven talento argentino, quien fuera nombrado por el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama y destacado por sus inventos con impresiones 3D: "Tener a Gino acá hoy es un orgullo también para Colón. Sin duda que va a ser de mucho provecho para todos nuestros chicos, que pueden ver en Gino a alguien que pudo hacer cosas buenas, no solo triunfar personalmente, sino también aportar a la comunidad, que es lo que él hace todos los días y que no tengo duda, muchos de los chicos que están acá, lo hacen a su manera o lo harán en un futuro".La jornada fue declarada de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Educación de Colón. José Luis Walser también felicitó a los jóvenes por su participación. En esa línea, afirmó: "esto es un entender conjunto de que necesitamos hacer cosas para el desarrollo de nuestra ciudad. Nuestro objetivo en este proceso de transformación que tenemos es generar que Colón sea un polo de desarrollo económico integral", comentó el intendente.Al finalizar la charla ante estudiantes de toda la Ciudad, Gino Tubaro expresó: "Gracias por recibirme amigos de Colón, estuve contándoles un poco lo que hacemos con impresión 3D, cómo transformamos chicos en superhéroes", sostuvo."Había más de 500 chicos que en ningún momento ninguno se distrajo, fue hermoso ver cómo prestaban atención, hacían preguntas, estaban enganchadísimos con la charla"."Espero que esto sirva para ver más chicos motivados en usar la tecnología, en nuestro caso para transformar en superhéroes, y en el caso de ellos para hacer mejoras en la Ciudad o quién sabe, transformarse en el nuevo Gino Tubaro", puntualizó.Gino Tubaro es conocido por sus proyectos de creación de prótesis en 3D para personas con discapacidades, especialmente para niños. A los 18 años, fundó Atomic Lab, una empresa de tecnología que se enfoca en soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de las personas.A través de su trabajo en Atomic Lab, Tubaro ha creado prótesis personalizadas utilizando tecnología de impresión 3D de bajo costo y ha ayudado a muchas personas en todo el mundo. También ha sido reconocido internacionalmente por su trabajo y ha sido galardonado con varios premios y distinciones, como el Premio Innovadores menores de 35 Latinoamérica del MIT Technology Review.