IOSPER inauguró una delegación en Hernandarias

El Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) abrió las puertas de una nueva delegación en Hernandarias. “Esto es un esfuerzo que hace la Obra Social para que los afiliados tengan un mejor espacio físico para realizar trámites y para que los empleados tengan un lugar agradable y cómodo para ejercer su actividad laboral”, destacó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.



El nuevo edificio fue inaugurado por Cañete junto a sus pares del Directorio; el intendente de Hernandarias, Carlos Lencina; trabajadores de la prestadora de salud; y afiliados a la Obra Social.



En ese marco, afirmó que está muy orgulloso de esta nueva delegación “que es una obra civil, construida con personal de la Obra Social, que demandó una inversión de 6.000.000 de pesos”. Al respecto, indicó que el Directorio Obrero “está muy feliz, porque es una obra que habíamos prometido con el ex director Ricardo Bertonchini y hoy cumplimos con la palabra, acompañados por todos los directores, por muchísimos afiliados y empleados de la obra social”.



“Esto es un esfuerzo que hace la Obra Social para que los afiliados tengan un mejor espacio físico para realizar trámites y para que los empleados tengan un lugar agradable y cómodo para ejercer su actividad laboral”, subrayó Cañete.



En ese sentido, comentó: “Seguramente somos merecedores de algunas críticas, por supuesto. Prefiero que me critiquen, porque cuando lo hacen es porque hacemos cosas y eso no sólo tiene que ver con infraestructura (como este edificio), sino, también en la cuestión prestacional y presupuestaria, ya que es el tercer año consecutivo que las finanzas de la Obra Social cierran totalmente equilibradas”.



Lencina: “Es muy importante tener en este lugar la oficina de Iosper”

La idea de la nueva sede de Iosper en Hernandarias “se inició cuando el municipio decidió donarle un terreno a la Obra Social, en el marco de este centro cívico que tenemos hoy, donde también funciona el Juzgado de Paz y estará la oficina de Embarcados”, contó el intendente de la ciudad, Carlos Lencina.



En ese sentido, destacó que para la ciudad “es muy importante tener en este lugar la oficina de Iosper, porque hay muchos afiliados”, y destacó: “Aquí concentramos la mayoría de los trámites que tiene que hacer la gente, lo que agilizará la atención”.