La provincia participó de un nuevo encuentro nacional de articulación federal

Entre Ríos entre las experiencias destacadas

Referentes de la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y los Programas Redes y Sumar, representaron al Ministerio de Salud de Entre Ríos en una jornada organizada por la Subsecretaría de Articulación Federal en la que se abordaron los distintos ejes que se trabajan junto a las jurisdicciones para la reconstrucción del sistema de salud.Bajo la consigna Sumar recursos para conquistas colectivas, el martes 18 de abril se realizó el Encuentro Nacional de Articulación Federal en el Centro Cultural Kirchner (CABA). El evento fue encabezado por el secretario de Equidad en Salud de la Nación, Víctor Urbani, y convocó a más de 120 referentes de la salud pública de todo el país. La actividad tuvo como objetivo potenciar los lazos y vínculos con las contrapartes jurisdiccionales, así como también repasar los logros conseguidos en conjunto durante 2022 y los próximos desafíos a afrontar.“Queremos seguir construyendo la salud y el vínculo con la comunidad de este modo, de manera federal, trabajando con las provincias, con un Ministerio Nacional de puertas abiertas”, sostuvo Urbani durante la apertura. Por la cartera provincial, estuvieron presentes la responsable de la Coordinación Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y referente técnica del Programa Proteger, Soledad Garcilazo, la coordinadora del Programa Redes, Diana Mernes, y la representante del Equipo Técnico de Sumar, Luciana Pross.En el marco de la jornada, la subsecretaria de Articulación Federal, Verónica De Cristófaro, compartió los detalles operativos y conceptuales del Plan Reconstruir Salud, presentado la semana pasada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Dicha política implica: el envío de 344 ambulancias a todo el país para reforzar las flotas de vehículos, mejorar los traslados y optimizar los tiempos; la construcción de depósitos de vacunas en todas las provincias, y los primeros Nodos de Cuidado en Red (establecimientos de salud en el marco del primer nivel de atención); la entrega de más de 70 equipos de diagnóstico por imágenes (resonadores, angiógrafos y tomógrafos), para mejorar la capacidad diagnóstica en las jurisdicciones, junto a más de 10 mil computadoras que generarán un salto de calidad, no solamente a partir de la renovación de las herramientas de trabajo, sino también con el foco en el trabajo en red.A su vez, respecto a las estrategias que se están llevando a cabo desde la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, el coordinador del Programa Sumar, Martin Menafra, informó detalles de la nueva etapa hacia la que avanzan los programas nacionales Sumar, Proteger y Redes de Salud, con la integración como estrategia superadora.En tanto que el coordinador del Programa Redes, Santiago Cirio, se refirió a la planificación estratégica del recurso físico en salud, dando paso a la presentación de su equipo sobre el Plan Maestro de Inversión, un relevamiento inédito de la capacidad sanitaria en todo el país. Esta herramienta, que fue trabajada en conjunto por la Nación y las provincias, es un instrumento fundamental para la adquisición de bienes y servicios, con el objetivo de realizar inversiones en salud adecuadas a las necesidades locales. En el mismo bloque, la directora de Redes Integradas de Servicios de Salud, María José Martínez Cáceres, compartió detalles sobre la implementación de la Red de Condiciones Crónicas Complejas, una iniciativa de la cartera sanitaria nacional que buscar generar el marco acorde de atención para los niños y niñas con las necesidades especiales de atención en salud.También, desde las Subsecretarías de Integración de los Sistemas de Salud y Atención Primaria y la Subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización, se expusieron los avances en materia de salud digital al servicio de la calidad en el territorio nacional.El asesor de la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, César Nacucchio, realizó un balance de la implementación del proyecto Proteger que finalizó en 2022, junto con 5 experiencias provinciales que dieron cuenta de lo importante que fue la implementación en territorio de estrategias para el fortalecer la atención y seguimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).En este marco, la referente por la provincia, Soledad Garcilazo, expresó cómo el programa acompañó a los equipos de salud para el trabajo integral con la población vulnerable frente a las ECNT, promoviendo un modelo de atención centrado en la participación de las personas en la continuidad de sus cuidados.En la misma línea, cabe destacar que diferentes experiencias de Entre Ríos fueron documentadas en 2022 como representativas de buenas prácticas de la Región Centro, por sus trabajos con los Programas Proteger y Sumar. Dichos registros están disponibles en el ciclo audiovisual Salud Federal del Ministerio de Salud de Entre Ríos con relatos y/o imágenes sobre la labor de los Centros de Atención Primaria de la Salud Puerto Viejo, Jorge Newbery y Belgrano de Paraná. Las imágenes de estas producciones fueron reproducidas en diversas pantallas del Centro Cultural Kirchner llevando la presencia de los equipos de salud y los paisajes federales al encuentro nacional.Se puede acceder a las piezas audiovisuales en los siguientes enlaces:• ¿Por qué es importante la alimentación saludable y la actividad física para la salud? (https://youtu.be/Apdf0JrvgTo)• ¿Cómo es el seguimiento de las personas con diabetes e hipertensión en un centro de salud pública? (https://youtu.be/7_v1l8nAXJo)• ¿Cómo trabaja un centro de salud pública que realiza IVE/ILE? (https://youtu.be/l1VNqm0ch7U)