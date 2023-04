Inicia este jueves el plan de capacitación a productores entrerrianos

Se iniciará este jueves, en Don Cristóbal , un ciclo de capacitación a productores impulsado por instituciones públicas y privadas . La propuesta es presencial y gratuita. Se extenderá hasta julio y consiste en siete ciclos de conferencias presenciales en diferentes polos productivos de la provincia.



Entre las instituciones que impulsan dicha capacitación se cuentan la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia; y la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa.



En Entre Ríos muy pocos producen carne a gran escala; lo cierto es que el 80% de los ganaderos tienen pequeñas fábricas de terneros con un centenar de vientres o menos. De ahí surge que la ganadería entrerriana está forjada por pequeños y medianos productores. Se trata de unas 13.500 empresas familiares abocadas a la generación de riqueza y su sostenibilidad depende de la gestión del establecimiento.



En ese escenario iniciará este mes el ciclo de capacitación a productores impulsado por instituciones públicas y privadas, entre las cuales se cuentan la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia; y la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa (Fucofa).



La propuesta se extenderá hasta julio y consiste en siete ciclos de conferencias presenciales en diferentes polos productivos de la provincia. El primer encuentro será este jueves 20 de abril en Don Cristóbal, departamento Nogoyá. Todas las actividades son de carácter gratuito para los asistentes, se entregará certificado de participación, y está destinada en particular a productores y estudiantes de carreras afines a la actividad.



En cuanto a la jornada inicial, organizada en el Salón Parroquial de Don Cristóbal, la actividad iniciará a las 9 del jueves 20 de abril. El cronograma de charlas arrancará abordando el destete precoz y su impacto sobre el sistema de producción de carne; a cargo de María Eugenia Munilla y Sebastián Vittone, de la Estación Experimental INTA Concepción del Uruguay. Del manejo estratégico de la sanidad en bovinos de carne dará cuenta Lisandro Angelino; especialista en sanidad de bovinos.



El productor Orlando Moro contará su experiencia como ganadero en campos de Don Cristóbal y luego se abordará el manejo del campo natural y el manejo BIO regenerativo con la exposición de Daniel Sánchez, de Alianzas en Biogeneración. En torno a la estrategia y gestión en la empresa ganadera disertará Juan Enrique Quinodoz, especialista en Agronegocios.



El secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, junto a los directores generales de Agricultura y Producción Animal del gobierno entrerriano, Carlos Toledo y Exequiel Alvarenque abordarán las disposiciones del Plan Ganadero Entrerriano y Productor PASE. El cierre contempla un taller Interactivo de saberes, diagnóstico y posibilidades para el progreso empresarial como ganadero con la coordinación de Marcelo Barrera.



Cada uno de los encuentros suma la participación de organizaciones sociales con actividad en la zona y en el caso de Don Cristóbal, sumaron su compromiso y colaboración la comuna local, la escuela ARA General Belgrano; y las cooperativas Agropecuaria, de Aranguren; General San Martín de Seguí; y La Ganadera, de General Ramírez. Fundamentos de la propuesta En general, la iniciativa de capacitación se sostiene en dos pilares: el buen manejo del pasto; y producir la mayor cantidad de carne por hectárea con más terneros y más pesados; con técnicas sencillas y de bajo costo, como el Destete Precoz, para garantizar la preñez de más vientres.



Las estadísticas subrayan la tarea pendiente para obtener tranqueras adentro rendimientos que den orgullo: el procreo oscila alrededor del 65% cuando debería estar por encima del 80% como regla.



El índice de procreo poco y nada cambió en la provincia, durante décadas la cantidad de terneros logrados por madre es la misma; cuando las tecnologías y estrategias de manejo para torcer ese destino han dado saltos gigantes hacia adelante.



El primer paso es identificar el camino por donde se debe transitar para llegar a los mejores destinos posibles con las herramientas disponibles; y todo lo demás es caminar con los pies sobre la tierra. Reconocer lo que falta es necesario para encaminar el crecimiento. Un objetivo tan trascendente como posible es elevar porcentajes de destete y también el peso de faena.



El ganadero se debe concebir como un buen productor de pasto antes que de carne; se debe producir o generar, la mayor cantidad de pasto posible, para luego transformarlo en carne. El animal es el resultado de un sistema de manejo que empieza en la administración del forraje; desde ahí se construye todo lo que desencadena en un ternero logrado, saludable y nacido de una madre con igual condición.



El principal motivo por lo cual no se logran mayores preñeces y más terneros es porque el vientre no está en condiciones de ciclar debido a la falta de pasto o la ineficacia en la cosecha de forraje que realiza el rodeo en condiciones de pastoreo, lo que se traduce en una deficiente condición corporal de la vaca al momento del entore.



Revertir esta situación es un eje fundacional de este plan de capacitación. El destete precoz es una herramienta eficiente desarrollada en la Experimental Uruguay de INTA. Y hay que reconocerlo: se trata de una técnica ampliamente divulgada pero muy poco adoptada.



El pastoreo racional, ya sea en campo natural, monte, praderas y verdeos, es el otro instrumento a mano de cualquier ganadero con vocación de construir una empresa sustentable y con altos índices de productividad.

Se parte de reconocer que en la mayoría de los planteos se subutiliza el recurso forrajero al asignar malas cargas por hectárea que deterioran el pastizal. Manejar la carga animal con criterio, distribuir correctamente el agua que debe ser de calidad y utilizar el boyero eléctrico como es debido, resume el plan de acción para que los animales se desarrollen correctamente porque consumen todos sus requerimientos para cada etapa de ese desarrollo, preservando a la vez el recurso forrajero, comida de calidad en cantidades necesarias.



Revisar nuestro plan sanitario es una tarea para después de asumir que hay que asegurar la administración del pasto, cosecha, descanso, rebrote y desarrollo; para que nos permita mantener la condición corporal para que el vientre garantice un nuevo ternero; destetarlo temprano para que su madre se preñe seguro y permitir una recría de ese ternero a pasto



La sanidad del rodeo incluye aspectos reproductivos y manejo antiparasitario, más la revisación de los reproductores, el diagnóstico de preñez; el manejo de las parasitosis y; la prevención de los terneros.



La gestión de la empresa ganadera es el eslabón que cierra un ciclo virtuoso. Hoy en día nadie prospera sin datos que se logran con inventarios y registros de todo tipo; como pesajes, controles de preñez, nacimientos, marcación y medición del pasto, etc.; y una buena planificación económica.



(Prensa Ministerio de Producción)