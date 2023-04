Se realizó la consulta pública para obras eléctricas en Viale y Federación

Se trata de sendas líneas de alta tensión y estaciones transformadoras en 132 kV, gestionadas por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal y financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).



Las obras son consideradas estratégicas para la provincia de Entre Ríos y la consulta pública ambiental y social, que se realizó este martes en cumplimiento con la Norma de Desempeño Ambiental y Social Nº 10 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tuvo lugar en el Centro de Convenciones Papa Francisco de la localidad de Villaguay.



Participaron del acto la secretaria de Energía de Entre Ríos, ingeniera Silvina Guerra; la secretaria de Ambiente, ingeniera Daniela García; el presidente de Energía de Entre Ríos (Enersa), contador Ramiro Caminos, y por el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, su presidente, ingeniero Alberto Kozicki, y su responsable ambiental y social, ingeniero Roberto Moreno Leiva.



“Estas obras traerán importantes beneficios para ambas zonas de influencia”, explicó Guerra. “Tanto para el sector productivo como para el industrial y turístico, por lo que el impacto será altamente positivo. En nombre del Gobierno de Entre Ríos, quiero agradecer a la secretaria de Energía de la Nación por priorizar estas obras. Somos unas de las primeras provincias del país que vamos a acceder a este financiamiento, y eso es de destacar”.



Guerra, además, agregó: “Quiero resaltar el trabajo en equipo con Enersa, la secretaría de Ambiente, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Consejo Federal de Energía Eléctrica, y renovar el compromiso ambiental y de políticas de género que conllevan estos proyectos”.



“Para nuestra provincia se trata de dos obras estratégicas”, explicó Caminos. “En Federación, durante el verano, teníamos generación forzada. Con estas obras tendremos la capacidad suficiente para abastecer de energía a toda su zona de influencia y acompañar su gran crecimiento industrial, productivo y turístico; como también el de Viale y Crespo con la producción avícola. Muy agradecido con el BID, el BEI, la AFD y los organismos nacionales y provinciales que han aunado esfuerzos para que estas obras se hagan realidad”. Detalle de las obras

En Federación, la estación transformadora (ET) en 132 kV estará emplazada en dicha ciudad, en un predio propiedad de Enersa. Comprende la ingeniería de detalle constructivo, las obras civiles y la provisión de materiales y equipos para su puesta en funcionamiento. Además, prevé dos transformadores de potencia de 40 MVA. El proyecto de línea, por su parte, vinculará la nueva ET Federación con la línea existente Salto Grande Argentina - Chajarí.



En Viale, la ET en 132 kV, de características similares a la anterior, se construirá en un predio propiedad de Enersa, próximo a dicha ciudad. Además, prevé obras complementarias en la ET Crespo. El proyecto de línea vinculará la estación existente en Crespo con la nueva ET Viale.



Cabe destacar que los proyectos cuentan con todas las certificaciones ambientales nacionales, provinciales y municipales requeridas. A partir del acta de inicio de las obras correspondientes, su plazo de ejecución será de 24 meses.